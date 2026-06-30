[오늘날씨] 한낮 34도 무더위 기승…오후 내륙 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 30일 전국 대기 불안정으로 소나기를 예보했다
- 이날 한낮 기온은 최고 34도까지 오르며 무더위가 계속됐다
- 미세먼지는 전국 '좋음' 수준이고 바다 물결은 0.5~1.5m로 일겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 30일 한낮 기온이 34도까지 오르며 무더위가 기승을 부리는 가운데 오후에는 내륙 지방을 중심으로 소나기가 내릴 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 동해상에 있는 고기압 가장자리에 들어 구름이 많고 대기 불안정으로 오후에는 소나기가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 서울과 강원영서, 경기·충청·전북·경북북서 내륙에 5~30mm다. 많은 곳은 60mm 이상이다.
아침 최저기온은 15~24도다. 지역별로는 ▲서울 22도 ▲인천 18도 ▲춘천 20도 ▲강릉 19도 ▲대전 21도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲전주 21도 ▲광주 20도 ▲제주 21도다.
낮 최고기온은 22~34도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 25도 ▲춘천 32도 ▲강릉 26도 ▲대전 33도 ▲대구 32도 ▲부산 26도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲제주 27도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상은 0.5~1.5m, 서해와 동해상은 0.5~1.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com