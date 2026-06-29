이상일 용인시장, '용인 반도체 국가산단 조성 지연' 정부 신속 대응 촉구

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 용인 첨단시스템반도체 국가산단 조성 지연에 대한 정부 책임을 강하게 지적하며 부지 조성·전력·용수 공급 등 핵심 인프라를 '속도전'으로 추진할 것을 요구했다.

그는 "대통령의 발언이 현실에서 입찰, 착공, 전력·용수 공급 일정으로 입증돼야 한다"며 정부를 향해 연속된 점검회의와 신속한 집행을 촉구했다.

이상일 용인특례시장.[사진=용인시]

이상일 시장은 29일 용인 반도체 국가산단과 용인 반도체클러스터 일반산단 관련 입장을 밝혔다. 이 시장은 "대통령이 폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰 생산 거점을 빠르게 완성해야 한다고 밝힌 점은 환영하지만 문제는 실행과 속도"라고 강조했다.

그는 "그동안 용인 국가산단 조성에 무관심했고 지연 책임이 있는 정부가 앞으로 해야 할 일들을 지체 없이 진행해야 한다"고 말했다.

이 시장은 특히 집권세력의 국가산단 '흔들기'를 조성 지연의 주요 원인으로 지목했다.

그는 "용인 첨단시스템반도체 국가산단을 흔들려 했던 집권 세력의 시도로 프로젝트 진행이 상당히 지체됐다"며 "다시는 이런 일이 반복돼선 안 된다"고 경고했다.

이어 "대통령이 수도권 반도체 생산 거점을 조기에 완성하겠다고 밝힌 만큼 정부는 용인 국가산단에 더 이상 차질이 빚어지지 않도록 총력을 기울여야 한다"고 당부했다.

이상일 시장은 부지 조성 공정 지연 문제에 대해 "용인 이동·남사읍 첨단시스템 반도체 국가산단 착공부터 늦어지고 있다"고 지적하면서 "당초 계획대로라면 한국토지주택공사(LH)가 올해 초 부지 토목공사를 위한 입찰공고를 내고 6월부터 토목 공사에 돌입했어야 하나 아직 입찰공고조차 나오지 않았다"고 말했다.

이어 "올해 안에 토목공사를 시작하더라도 이미 약 6개월 지연된 상황"이라며 "정부는 더 이상 지연되지 않도록 속도를 내야 한다"고 강조했다.

또 이 시장은 "지난해 12월부터 용인 반도체 국가산단 팹 일부를 지방으로 이전하자는 주장이 집권 측 일각에서 계속 나왔고 지난해 10월 이후 LH 사장 자리가 8개월 이상 비어 있었다"며 "현 정권의 무관심·방치·흔들기가 용인 국가산단 조성 지연의 큰 원인이 됐다"고 말했다.

그는 "2028년 하반기 1기 팹 착공, 2030년 하반기 1기 팹 가동이라는 당초 일정에 이미 큰 차질이 발생했다"며 "대통령은 LH 사장을 속히 임명하고 LH는 부지 조성을 위한 토목공사 사업자 선정과 입찰공고를 서둘러야 한다"고 촉구했다.

전력 공급 계획과 관련해 이 시장은 "정부가 계획대로 추진하겠다고 한 만큼 기후에너지환경부도 더 이상 송전을 반대하는 단체에 휘둘리지 말고 이미 마련된 전력공급 계획을 실행해야 한다"고 주장했다.

그는 국가산단 전력 공급을 3단계로 설명하며 "1·2기 팹에는 동서·남부·서부발전이 각각 1GW 규모 LNG 발전소를 건설해 총 3GW를 공급하는 1단계 계획과 3·4기 팹 전력 공급을 위한 신규 송전선로 구축 등 2단계 계획이 이미 마련돼 있다"고 밝혔다.

이어 "삼성전자 5·6기 팹 전력공급 방안을 담은 3단계 전력공급 계획 수립과 용수 공급 계획 실행 준비도 서둘러야 한다"고 말했다.

용수 공급 문제에 대해서도 구체적인 수치를 들며 앞당긴 추진을 주문했다.

이 시장은 "SK하이닉스가 용인 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단에 세울 4기 팹 완공 시기를 앞당기려면 용수 공급도 속도를 내야 한다"고 강조했다.

그는 "여주보를 통해 일반산단에 하루 26만5000㎥의 용수를 공급하는 공사는 거의 마무리 단계"라며 "다음 단계는 팔당 통합취수장에서 용인 첨단시스템반도체 국가산단까지 관로를 잇고 이 관로에서 일반산단으로 연결해 하루 30만8000㎥를 공급하는 통합관로 사업"이라고 설명했다.

그러면서 "정부는 SK하이닉스 4기 팹 가동 시점을 2045년에서 2033년으로 12년 앞당기기로 했는데 두 산단에 대한 용수공급 통합관로 사업은 현재 계획상 2034년 마무리"라며 "SK하이닉스 3·4기 팹 가동 시기를 앞당기려면 통합관로 가설 사업도 계획보다 앞당겨 끝내야 한다"고 말했다.

이 시장은 "정부가 이 같은 사실을 잘 알고 있다면 당장이라도 용인특례시를 포함한 정부 차원의 점검회의를 열어 속도를 내는 방안을 논의해야 한다"고 말했다.

그는 또 "전 정부는 2023년 3월 용인 등 15곳 국가산단 계획 발표 후 2024년 12월까지 범정부 추진단 회의를 7차례나 열었지만 현 정부는 출범 후 1년이 넘도록 범정부 추진단 회의를 한 번도 열지 않았다"며 "용인 첨단시스템반도체 국가산단 조성에 속도를 내겠다고 한다면 관계기관 회의를 서둘러 개최해야 한다"고 주장했다.

특히 이 시장은 대통령 발언과의 일치 여부를 공개적으로 점검하겠다는 입장도 밝혔다.

그는 "오늘 대통령은 '오직 속도전만이 살길'이라고 했는데 용인 반도체 국가산단 조성을 대폭 앞당길 수 있도록 정부 차원의 모든 지원을 펼쳐 대통령 말씀이 거짓이 아님을 증명해 주길 바란다"며 "정부가 속도를 내는지 지켜보겠다"고 말했다.

이어 "용인 국가산단과 SK하이닉스 일반산단은 국가 미래 먹거리이자 반도체 공급망의 핵심 거점인 만큼 정부가 조성·전력·용수 등 인프라 전 분야에서 계획된 일정을 실제 착공과 준공으로 연결해야 한다"고 거듭 강조했다.

seraro@newspim.com