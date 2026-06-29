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이상일 용인시장, '용인 반도체 국가산단 조성 지연' 정부 신속 대응 촉구

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  • 이상일 시장이 29일 용인 반도체 국가산단 지연 책임을 정부에 물었다
  • 그는 부지 조성·전력·용수 공급을 속도전으로 추진하라고 촉구했다
  • 또 정부 차원의 점검회의와 신속 집행을 즉각 열어야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 용인 첨단시스템반도체 국가산단 조성 지연에 대한 정부 책임을 강하게 지적하며 부지 조성·전력·용수 공급 등 핵심 인프라를 '속도전'으로 추진할 것을 요구했다.

그는 "대통령의 발언이 현실에서 입찰, 착공, 전력·용수 공급 일정으로 입증돼야 한다"며 정부를 향해 연속된 점검회의와 신속한 집행을 촉구했다.

이상일 용인특례시장.[사진=용인시]

이상일 시장은 29일 용인 반도체 국가산단과 용인 반도체클러스터 일반산단 관련 입장을 밝혔다. 이 시장은 "대통령이 폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰 생산 거점을 빠르게 완성해야 한다고 밝힌 점은 환영하지만 문제는 실행과 속도"라고 강조했다.

그는 "그동안 용인 국가산단 조성에 무관심했고 지연 책임이 있는 정부가 앞으로 해야 할 일들을 지체 없이 진행해야 한다"고 말했다.

이 시장은 특히 집권세력의 국가산단 '흔들기'를 조성 지연의 주요 원인으로 지목했다.

그는 "용인 첨단시스템반도체 국가산단을 흔들려 했던 집권 세력의 시도로 프로젝트 진행이 상당히 지체됐다"며 "다시는 이런 일이 반복돼선 안 된다"고 경고했다.

이어 "대통령이 수도권 반도체 생산 거점을 조기에 완성하겠다고 밝힌 만큼 정부는 용인 국가산단에 더 이상 차질이 빚어지지 않도록 총력을 기울여야 한다"고 당부했다.

이상일 시장은 부지 조성 공정 지연 문제에 대해 "용인 이동·남사읍 첨단시스템 반도체 국가산단 착공부터 늦어지고 있다"고 지적하면서 "당초 계획대로라면 한국토지주택공사(LH)가 올해 초 부지 토목공사를 위한 입찰공고를 내고 6월부터 토목 공사에 돌입했어야 하나 아직 입찰공고조차 나오지 않았다"고 말했다.

이어 "올해 안에 토목공사를 시작하더라도 이미 약 6개월 지연된 상황"이라며 "정부는 더 이상 지연되지 않도록 속도를 내야 한다"고 강조했다.

또 이 시장은 "지난해 12월부터 용인 반도체 국가산단 팹 일부를 지방으로 이전하자는 주장이 집권 측 일각에서 계속 나왔고 지난해 10월 이후 LH 사장 자리가 8개월 이상 비어 있었다"며 "현 정권의 무관심·방치·흔들기가 용인 국가산단 조성 지연의 큰 원인이 됐다"고 말했다.

그는 "2028년 하반기 1기 팹 착공, 2030년 하반기 1기 팹 가동이라는 당초 일정에 이미 큰 차질이 발생했다"며 "대통령은 LH 사장을 속히 임명하고 LH는 부지 조성을 위한 토목공사 사업자 선정과 입찰공고를 서둘러야 한다"고 촉구했다.

전력 공급 계획과 관련해 이 시장은 "정부가 계획대로 추진하겠다고 한 만큼 기후에너지환경부도 더 이상 송전을 반대하는 단체에 휘둘리지 말고 이미 마련된 전력공급 계획을 실행해야 한다"고 주장했다.

그는 국가산단 전력 공급을 3단계로 설명하며 "1·2기 팹에는 동서·남부·서부발전이 각각 1GW 규모 LNG 발전소를 건설해 총 3GW를 공급하는 1단계 계획과 3·4기 팹 전력 공급을 위한 신규 송전선로 구축 등 2단계 계획이 이미 마련돼 있다"고 밝혔다.

이어 "삼성전자 5·6기 팹 전력공급 방안을 담은 3단계 전력공급 계획 수립과 용수 공급 계획 실행 준비도 서둘러야 한다"고 말했다.

용수 공급 문제에 대해서도 구체적인 수치를 들며 앞당긴 추진을 주문했다.

이 시장은 "SK하이닉스가 용인 원삼면 용인 반도체클러스터 일반산단에 세울 4기 팹 완공 시기를 앞당기려면 용수 공급도 속도를 내야 한다"고 강조했다.

그는 "여주보를 통해 일반산단에 하루 26만5000㎥의 용수를 공급하는 공사는 거의 마무리 단계"라며 "다음 단계는 팔당 통합취수장에서 용인 첨단시스템반도체 국가산단까지 관로를 잇고 이 관로에서 일반산단으로 연결해 하루 30만8000㎥를 공급하는 통합관로 사업"이라고 설명했다.

그러면서 "정부는 SK하이닉스 4기 팹 가동 시점을 2045년에서 2033년으로 12년 앞당기기로 했는데 두 산단에 대한 용수공급 통합관로 사업은 현재 계획상 2034년 마무리"라며 "SK하이닉스 3·4기 팹 가동 시기를 앞당기려면 통합관로 가설 사업도 계획보다 앞당겨 끝내야 한다"고 말했다.

이 시장은 "정부가 이 같은 사실을 잘 알고 있다면 당장이라도 용인특례시를 포함한 정부 차원의 점검회의를 열어 속도를 내는 방안을 논의해야 한다"고 말했다.

그는 또 "전 정부는 2023년 3월 용인 등 15곳 국가산단 계획 발표 후 2024년 12월까지 범정부 추진단 회의를 7차례나 열었지만 현 정부는 출범 후 1년이 넘도록 범정부 추진단 회의를 한 번도 열지 않았다"며 "용인 첨단시스템반도체 국가산단 조성에 속도를 내겠다고 한다면 관계기관 회의를 서둘러 개최해야 한다"고 주장했다.

특히 이 시장은 대통령 발언과의 일치 여부를 공개적으로 점검하겠다는 입장도 밝혔다.

그는 "오늘 대통령은 '오직 속도전만이 살길'이라고 했는데 용인 반도체 국가산단 조성을 대폭 앞당길 수 있도록 정부 차원의 모든 지원을 펼쳐 대통령 말씀이 거짓이 아님을 증명해 주길 바란다"며 "정부가 속도를 내는지 지켜보겠다"고 말했다.

이어 "용인 국가산단과 SK하이닉스 일반산단은 국가 미래 먹거리이자 반도체 공급망의 핵심 거점인 만큼 정부가 조성·전력·용수 등 인프라 전 분야에서 계획된 일정을 실제 착공과 준공으로 연결해야 한다"고 거듭 강조했다.

seraro@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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