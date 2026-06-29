인천시, 섬 지역 직업군인 뱃삯 지원 추진…여객선 편도 1500원

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 백령도 등 섬 지역에 근무하는 직업군인에게 인천 시민들과 같은 수준으로 여객선 운임을 지원하는 방안이 추진된다.

앞서 이재명 대통령은 지난 24일 연평도 해병부대 방문 당시 병사들이 뱃삯 부담을 호소하자 인천시에 지원 방안 검토를 주문했다.

인천시는 인천에 주소를 두지 않은 도서지역 직업군인에 대해서도 인천시민과 같이 여객선 운임을 지원하는 방안을 검토 중이라고 29일 밝혔다.

인천 연평도 군사관광시설 [사진=인천시 옹진군]

시는 관련 조례 시행규칙을 개정해 이르면 오는 9월부터 인천 섬 지역 근무 직업군인들도 뱃삯을 지원 받을 수 있도록 할 계획이다.

현재 인천 섬에 주소를 둔 직업군인들은 시민들과 같은 지원을 받아 편도 1500원에 여객선을 이용할 수 있지만 주소를 두지 않은 20~30%의 군인은 지원 혜택을 받지 못하고 있다.

일반 군 장병은 정기· 포상 휴가 때 이용 여객선 요금을 전액 군으로 부터 지원 받고 있다.

시는 인천에 주소를 두지 않은 직업군인들에게 연간 왕복 5회의 여객선 운임을 지원할 계획이며 예산 규모는 3억원 가량으로 추산하고 있다.

인천시 관계자는 "직업군인들에 대한 여객선 운임 지원 방침은 사실상 결정됐다"며 "계획 수립 단계에서 지원 횟수와 시행 시기 등을 검토하고 있다"고 말했다.

이 대통령은 연평도 해병부대 방문 뒤 엑스(X·옛 트위터)에 "오늘 만난 연평도 주둔 병사들이 휴가로 육지로 왕래할 때 뱃삯이 무려 11만원이라 엄청나게 부담된다고 하소연했다"며 인천시민에 준하는 혜택 제공을 제안하는 글을 올렸다.

박찬대 인천시장 당선인은 이튿날 자신의 엑스를 통해 "연평도뿐만 아니라 서해5도를 포함한 도서 지역에서 헌신하는 군인 여러분이 합당한 혜택을 누릴 수 있도록 점검해 나가겠다"고 했다.

hjk01@newspim.com