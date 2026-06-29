[프로축구] 안양, 세르비아 청소년 대표 출신 MF 크네제비치 영입

AI 핵심 요약beta
- FC안양이 29일 세르비아 출신 크네제비치를 영입했다.
- 크네제비치는 188cm 체격의 중앙 미드필더다.
- 세르비아 U-19 출신으로 중원 전 포지션을 소화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = FC안양이 유럽 무대에서 활약한 세르비아 출신 미드필더를 영입하며 허리를 보강했다.
안양 구단은 세르비아 연령별 대표 출신 미드필더 브라니슬라프 크네제비치를 영입했다고 29일 발표했다. 2002년생인 크네제비치는 188cm의 뛰어난 신체 조건을 갖췄다. 이를 바탕으로 강한 수비력과 왕성한 활동량을 자랑하는 중앙 미드필더다. 세르비아 명문 FK 마치바 샤바츠 유소년팀에서 성장한 그는 스페인 엘체 CF의 산하 팀인 엘체 일리시타노를 거치며 유럽 선진 축구를 경험했다. 최근에는 세르비아 1부리그 FK 젤레즈니차르 판체보에서 활약하며 성인 무대 경쟁력을 입증했다.
크네제비치는 일찍이 재능을 인정받은 유망주다. 세르비아 U-19 국가대표팀에 발탁되며 엘리트 코스를 밟았다. 중원 전 지역을 소화할 수 있는 다재다능함이 가장 큰 무기다. 수비형 미드필더는 물론 공격형 미드필더까지 맡을 수 있다.
크네제비치는 구단을 통해 "FC안양의 일원이 되어 매우 기쁘고 새로운 도전에 기대가 크다"며 "팀이 목표를 이루는 데 도움이 될 수 있도록 매 경기 최선을 다하겠다"며 "팬들에게 좋은 모습을 보여드리겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com