추미애 "이 대통령 반도체 메가 프로젝트 환영…경기도가 심장 될 것"

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정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 전폭 지지

삼성·SK하이닉스 팹 조성 단축 결단에 '반도체 초격차 앞당길 이정표' 평가

반도체 속도전 성패는 전력…태양광·풍력 등 에너지원 총동원해 정부와 협력

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 취임을 이틀 앞둔 추미애 경기도지사 당선인이 이재명 대통령이 발표한 정부의 핵심 경제 청사진에 적극 화답하며 경기도를 대한민국 반도체 초격차의 전초기지로 만들겠다는 강력한 의지를 피력했다.

추미애 당선인은 "이재명 대통령께서 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트' 중 하나인 '반도체 속도전'을 적극 환영한다"고 29일 밝혔다.

추미애 경기도지사 당선인. [사진=추미애 경기도지사 당선인]

이어 추 당선인은 "삼성전자와 SK하이닉스도 정부 정책에 발맞춰 용인 반도체 팹(FAB) 조성 시기를 앞당기겠다고 밝혔다"며 "이는 대한민국 반도체 초격차를 더욱 앞당길 매우 중요한 결단"이라며 정부와 글로벌 기업의 시너지 효과에 기대감을 나타냈다.

추 당선인은 국가적 반도체 속도전을 뒷받침하기 위한 핵심 선결 과제로 '안정적인 에너지 공급'을 꼽았다. 기업들이 전력 부족으로 인해 투자나 공장 가동에 차질을 빚는 일이 없도록 경기도 차원의 행정력을 집중하겠다는 구상이다.

그는 "속도전의 성패는 안정적인 전력 공급에 달려 있다"며 "태양광, 풍력, 조력, 수력 등 다양한 에너지원을 적극적으로 활용해 안정적인 전력 공급체계를 구축하는 데 힘쓰겠다"고 구체적인 에너지 확보 방안을 제시했다.

또한 "기업의 과감한 투자와 공장 가동이 전력 수급 문제로 인해 지연되거나 발목 잡히지 않도록 중앙정부와도 상시적이고 긴밀한 협력 체계를 유지하겠다"고 덧붙였다.

추 당선인은 경기도가 명실상부한 '글로벌 반도체 생태계의 허브'임을 강조하며 민선 9기 도정이 든든한 버팀목이 되겠다고 약속했다.

추 당선인은 "경기도는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 ASML, AMAT, 램리서치, TEL, KLA, ASM 등 세계적인 글로벌 반도체 장비 기업은 물론 수천 개의 국내 소부장(소재·부품·장비) 강소기업들이 촘촘히 집결해 있는 대한민국 반도체 산업의 명백한 심장"이라고 강조했다.

그러면서 "이 반도체 심장이 중앙정부의 전폭적인 지원 속에서 더 힘차고 빠르게 뛸 수 있도록 도정의 모든 역량을 동원해 뒷받침하겠다"며 "반도체 초격차 대한민국을 만드는 길에 공정·혁신·포용의 경기도가 전면에 앞장서겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com