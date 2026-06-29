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추미애호 경기도 "도민 삶 최우선...120대 정책제안 들고 닻 올렸다"

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  • 추미애 경기도지사 당선인은 29일 경기준비위 종합보고회를 열고 민선9기 출발을 선언했다
  • 경기준비위는 15일간 820여회 활동 끝에 공정·혁신·포용 120대 정책과 도민제안 3020건을 전달했다
  • 추 당선인은 재정혁신TF 가동·경기미래투자공사 설립·경기편하G버스 확대 등으로 민생 중심 강한 도정을 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

29일 경기신보서 '공정·혁신·포용 사회 대전환' 종합보고회 개최
15일간 간담회·회의...120대 정책제안·도민 제안 3020건 당선인 인도
추미애 당선인 "진짜 실력은 어려울 때 도민 삶 지키는 것"
추 당선인, 7월 1일 취임식 갖고 민선 9기 도정 본격 시작

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인의 민선 9기 청사진을 그려온 '공정·혁신·포용 경기준비위원회(이하 경기준비위)'가 15일간의 숨 가쁜 활동을 마무리하고 종합보고회를 개최했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

경기준비위는 도민들의 생생한 목소리가 담긴 3000여 건의 제안과 함께 민선 9기 경기도의 이정표가 될 '120대 정책제안'을 추미애 당선인에게 공식 전달하며 새 도정의 출발을 전격 선언했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 '공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회'를 열었다고 밝혔다.

단 15일이라는 짧은 활동 기간이었지만 경기준비위는 경기도 각계각층의 역량을 총집결하며 숨 가쁘게 달렸다. 경기지역 국회의원들의 통찰과 민간 전문가의 지식 도 집행부의 경험을 융합해 24시간이 모자랄 만큼 촘촘한 일정을 소화했다.

실제 준비위는 활동 기간 중 ▲내부회의 277건 ▲홍보 및 자문 등 기타 활동 272건 ▲간담회 123건 ▲업무보고 116건 ▲현장방문 26건 ▲토론회 2건 등 총 820여 건이 넘는 일정을 빼곡히 채웠다. 이는 "보여주기식이 아닌 현장 중심, 실천 중심, 협력의 자세로 임해달라"는 추미애 당선인의 당부를 철저히 이행한 결과다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

김태년 준비위원장은 소회를 통해 "구성원 모두가 1분 1초를 허투루 보내지 않고 쉼 없이 달렸다"며 "준비위가 마련한 정책제안을 바탕으로 든든한 경기도를 만들어 가길 바라며 종료 후에도 '제2의 경기준비위'가 되어 민선 9기의 성공을 돕겠다"고 다짐했다.

이날 보고회의 핵심은 민선 9기 경기도의 도정 철학을 구체화한 '공정·혁신·포용 120대 정책제안' 발표였다. 정책제안은 각 분야별로 40개씩 균형 있게 안배됐다.

공정 분야 40개에는 노동자의 권익을 보호하기 위한 '지방노동감독관 신속 도입', 서민 주거 안정을 위한 '3기 신도시 등 공공택지 중심 주택공급 확대' 등이 전면에 배치됐다.

이어 혁신 분야 40개에는 경기도의 미래 성장동력을 다질 '(가칭)경기미래투자공사 설립', 첨단 기술을 1차 산업에 접목한 '경기 농축산 AX(인공지능 전환) 플랫폼 구축' 등이 포함됐다.

또한 포용 분야 40개에는 지역 간 상생을 위한 '수도권 행정협의회 활성화', 도민 복지를 위한 '임산부 원스톱 서비스 확대 구축' 등이 담겼다.

아울러 지난 19일부터 26일까지 8일간 누리집을 통해 접수된 도민 제안 '당선인에게 바란다' 3020건도 추 당선인에게 직접 전달됐다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

분석 결과 교통·건설·환경 분야가 2541건(84.1%)으로 압도적이었으며 교육·취업(180건, 6.0%), 경기도민복지(141건, 4.6%) 순으로 나타나 민생 직결 분야에 관심이 집중됐다. 새 도정은 이를 정책과제 발굴에 적극 활용하고 '타운홀 미팅 정례화' 등 도민 참여를 시스템화할 방침이다.

정책제안과 도민들의 목소리를 무겁게 받아든 추미애 당선인은 민생을 최우선으로 챙기는 '강한 도정'에 대한 의지를 강하게 피력했다.

추 당선인은 "곳간이 넉넉할 때 일을 잘하는 것은 누구나 할 수 있다"며 "정말 어려울 때 한 푼의 돈이라도 도민의 삶으로 직접 돌려보내는 것 그것이 진짜 도정의 실력이다. 거품 가득한 보여주기식 사업을 과감히 덜어내고 민생·안전·돌봄·일자리에 재원을 집중하겠다"고 선언했다. 특히 그는 반도체 산업의 호황을 언급하며 "거대한 성장의 숫자와 도민이 체감하는 일상 사이의 거리를 좁히는 것을 도정의 큰 과제로 삼겠다"고 역설했다.

이를 위한 3대 선결과제로 ▲재정 재설계를 위한 '재정혁신TF' 즉시 가동 ▲효과적 투자를 위한 '(가칭)경기미래투자공사' 설립 ▲경기도 권한 내에서 신속 추진 가능한 '경기편하G버스' 노선 확대를 꼽았다.

마지막으로 추 당선인녀는 "지금까지 어떤 가시밭길도 마다하지 않았고 어려움 앞에서 포기하지 않았다"며 "민선 9기 도정을 공정의 원칙 위에 세우고 혁신의 속도로 나아가며 포용의 마음으로 도민을 지키겠다"고 강조했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 '공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회'를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

경기준비위는 30일 공식 활동을 종료한다. 준비위의 해산과 동시에 민선 9기 경기도는 7월 1일 추미애 당선인의 현충탑 참배 및 공식 취임식을 시작으로 4년간의 대장정에 돌입한다.

1141world@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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