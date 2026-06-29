추미애호 경기도 "도민 삶 최우선...120대 정책제안 들고 닻 올렸다"

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29일 경기신보서 '공정·혁신·포용 사회 대전환' 종합보고회 개최

15일간 간담회·회의...120대 정책제안·도민 제안 3020건 당선인 인도

추미애 당선인 "진짜 실력은 어려울 때 도민 삶 지키는 것"

추 당선인, 7월 1일 취임식 갖고 민선 9기 도정 본격 시작

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인의 민선 9기 청사진을 그려온 '공정·혁신·포용 경기준비위원회(이하 경기준비위)'가 15일간의 숨 가쁜 활동을 마무리하고 종합보고회를 개최했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

경기준비위는 도민들의 생생한 목소리가 담긴 3000여 건의 제안과 함께 민선 9기 경기도의 이정표가 될 '120대 정책제안'을 추미애 당선인에게 공식 전달하며 새 도정의 출발을 전격 선언했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 '공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회'를 열었다고 밝혔다.

단 15일이라는 짧은 활동 기간이었지만 경기준비위는 경기도 각계각층의 역량을 총집결하며 숨 가쁘게 달렸다. 경기지역 국회의원들의 통찰과 민간 전문가의 지식 도 집행부의 경험을 융합해 24시간이 모자랄 만큼 촘촘한 일정을 소화했다.

실제 준비위는 활동 기간 중 ▲내부회의 277건 ▲홍보 및 자문 등 기타 활동 272건 ▲간담회 123건 ▲업무보고 116건 ▲현장방문 26건 ▲토론회 2건 등 총 820여 건이 넘는 일정을 빼곡히 채웠다. 이는 "보여주기식이 아닌 현장 중심, 실천 중심, 협력의 자세로 임해달라"는 추미애 당선인의 당부를 철저히 이행한 결과다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

김태년 준비위원장은 소회를 통해 "구성원 모두가 1분 1초를 허투루 보내지 않고 쉼 없이 달렸다"며 "준비위가 마련한 정책제안을 바탕으로 든든한 경기도를 만들어 가길 바라며 종료 후에도 '제2의 경기준비위'가 되어 민선 9기의 성공을 돕겠다"고 다짐했다.

이날 보고회의 핵심은 민선 9기 경기도의 도정 철학을 구체화한 '공정·혁신·포용 120대 정책제안' 발표였다. 정책제안은 각 분야별로 40개씩 균형 있게 안배됐다.

공정 분야 40개에는 노동자의 권익을 보호하기 위한 '지방노동감독관 신속 도입', 서민 주거 안정을 위한 '3기 신도시 등 공공택지 중심 주택공급 확대' 등이 전면에 배치됐다.

이어 혁신 분야 40개에는 경기도의 미래 성장동력을 다질 '(가칭)경기미래투자공사 설립', 첨단 기술을 1차 산업에 접목한 '경기 농축산 AX(인공지능 전환) 플랫폼 구축' 등이 포함됐다.

또한 포용 분야 40개에는 지역 간 상생을 위한 '수도권 행정협의회 활성화', 도민 복지를 위한 '임산부 원스톱 서비스 확대 구축' 등이 담겼다.

아울러 지난 19일부터 26일까지 8일간 누리집을 통해 접수된 도민 제안 '당선인에게 바란다' 3020건도 추 당선인에게 직접 전달됐다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 <공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회>를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

분석 결과 교통·건설·환경 분야가 2541건(84.1%)으로 압도적이었으며 교육·취업(180건, 6.0%), 경기도민복지(141건, 4.6%) 순으로 나타나 민생 직결 분야에 관심이 집중됐다. 새 도정은 이를 정책과제 발굴에 적극 활용하고 '타운홀 미팅 정례화' 등 도민 참여를 시스템화할 방침이다.

정책제안과 도민들의 목소리를 무겁게 받아든 추미애 당선인은 민생을 최우선으로 챙기는 '강한 도정'에 대한 의지를 강하게 피력했다.

추 당선인은 "곳간이 넉넉할 때 일을 잘하는 것은 누구나 할 수 있다"며 "정말 어려울 때 한 푼의 돈이라도 도민의 삶으로 직접 돌려보내는 것 그것이 진짜 도정의 실력이다. 거품 가득한 보여주기식 사업을 과감히 덜어내고 민생·안전·돌봄·일자리에 재원을 집중하겠다"고 선언했다. 특히 그는 반도체 산업의 호황을 언급하며 "거대한 성장의 숫자와 도민이 체감하는 일상 사이의 거리를 좁히는 것을 도정의 큰 과제로 삼겠다"고 역설했다.

이를 위한 3대 선결과제로 ▲재정 재설계를 위한 '재정혁신TF' 즉시 가동 ▲효과적 투자를 위한 '(가칭)경기미래투자공사' 설립 ▲경기도 권한 내에서 신속 추진 가능한 '경기편하G버스' 노선 확대를 꼽았다.

마지막으로 추 당선인녀는 "지금까지 어떤 가시밭길도 마다하지 않았고 어려움 앞에서 포기하지 않았다"며 "민선 9기 도정을 공정의 원칙 위에 세우고 혁신의 속도로 나아가며 포용의 마음으로 도민을 지키겠다"고 강조했다.

경기준비위는 29일 경기신용보증재단 3층 강당에서 추미애 당선인과 김태년 준비위원장을 비롯해 각 분과·특위 위원 등 200여 명이 참석한 가운데 '공정·혁신·포용 경기준비위원회 종합보고회'를 열었다고 밝혔다. [사진=경기준비위 대변인단]

경기준비위는 30일 공식 활동을 종료한다. 준비위의 해산과 동시에 민선 9기 경기도는 7월 1일 추미애 당선인의 현충탑 참배 및 공식 취임식을 시작으로 4년간의 대장정에 돌입한다.

1141world@newspim.com