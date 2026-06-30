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2026.06.30 (화)
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주택공급 속도전 속 '미스매치' 논란…시장 "원·투룸 집중 한계"

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AI 핵심 요약

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  • 이재명 정부가 24일 공공임대·소형 중심 닥치고 주택공급 기조를 재확인했다.
  • 그러나 청년·1~2인 가구 위주 공급으로는 집값 안정과 3~4인 가구 수요 대응에 한계가 있다는 지적이 나왔다.
  • 민간 정비사업 규제 완화 등 중형 주택 공급 확대와 기존 공급계획 실현에 정책 초점을 맞춰야 한다는 분석이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도심 자투리땅 소형 공공주택 중심될 것…임대주택 재고 확대는 긍정적
집값 불안 잠재울 순 없을 것냐…추가 공급보다 기존 목표 달성 초점 맞춰야

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 오세훈 서울시장에 이어 청와대에서도 신속하고 대규모 주택 공급의 중요성을 강조하면서, 이르면 다음 달 발표될 정부의 추가 주택 공급 대책에 관심이 모이고 있다.

다만 청와대가 언급한 '닥치고 공급' 기조가 소형·임대주택 중심으로 해석되면서, 실제 공급 물량이 확대되더라도 정책 목표인 집값 불안 해소에는 한계가 있을 수 있다는 지적이 나온다.

특히 4인 가구 이상이 거주할 수 있는 중형 주택 공급은 상대적으로 부족한 만큼, 민간 정비사업에 대한 규제 완화와 지원을 통해 수요에 맞는 주택 구조를 보완해야 한다는 분석도 제기된다.

◆ 김용범 靑 실장 "닥치고 주택 지어야"…공공임대·소형주택 위주 공급될 것 지적

30일 부동산시장 전문가에 따르면 청와대에서 '닥치고 주택 공급'을 언급하자 정부의 주택 공급 확대를 위한 지원에 힘이 실릴 것이란 기대감이 나오고 있지만 민간 주택 공급 활성화 부분이 배제돼 공급 효과에 대한 이견이 나오고 있다. 

김용범 청와대 정책실장이 지난 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 '닥치고 주택을 지어야 한다'고 강조했지만 공공 임대·소형주택 중심의 공급은 정책목표인 집값 안정화에 기여하지 못할 수 있다는 진단이 나온다. [사진=관훈클럽TV 갈무리]

이재명 정부는 전임 민주당 정권인 문재인 정부와 달리 주택공급 확대 필요성에 대해 집권 초부터 지속적으로 강조하고 있다. 이를 위해 지난해 9·7 공급대책을 시작으로 올들어서도 도시형생활주택과 프리미엄 원룸·오피스텔 공급 규제를 개선하는 주택공급촉진대책을 내놨으며 특히 매입임대주택에 대해서는 '무제한 매입'을 발표한 상태다. 

특히 이제는 청와대에서도 주택공급 확대의 중요성을 강조해 시장의 관심이 더커지고 있다. 청와대의 '개입'으로 인해 범정부 차원의 주택공급 확대 지원이 가시화될 것으로 기대돼서다. 

김용범 청와대 정책실장은 지난 24일 서울 프레스센터에서 열린 관훈토론회에 참석해 부동산공급 대책과 관련 "닥치고 (주택을) 지어야 한다"며 "이를 위한 특단의 방안을 논의해야 할 것"이라고 말했다.

김 실장은 특히 주택공급 방법론에 대해서도 언급했다. 그는 "폐교들도 많고 공공부문이 가진 부지 중에 주택을 지을 수 있는 쪽은 샅샅이 다 찾으려 한다"며 특히 서울시와의 협조를 강조했다. 김 실장은 "그린벨트는 안된다는 말도 나오고 또 영등포 등 공업지구에 주택을 지으면 서울의 제조 기반을 갖춰야 하기 때문에 안된다는 얘기도 있는데 그렇게 다 반대하면 청년들은 어디 가서 살겠나"라며 다양한 이해관계를 조정하기 위한 논의가 있어야한다고 말했다.

이같은 청와대의 '닥공(닥치고 공급)' 기조에 부동산시장은 반기는 모습이지만 우려도 함께 내놓고 있다. 이날 김 실장이 말한 '주택공급 방법론'은 공공주택 중심 공급으로 분석돼서다. 김 실장이 언급한 폐교와 공공부문 보유 토지에선 임대주택 중심의 공급이 대부분을 차지할 것이란 시각이 많다. 

아울러 '청년'을 강조한 부분도 지적된다. 청년 중심의 주택은 결국 1~2인 거주공간인 원·투룸 위주로 지어질 수밖에 없어서다. 실제 앞서 지난달 국토부가 발표한 도시형생활주택 및 오피스텔 건축 규제 개선안도 결국 10~20평형대 주택 공급에만 힘이 실릴 뿐이란 지적이 나오고 있다. 정부가 출범 초기 발표한 공적주택 110만 가구 공급 계획에는 1인 가구가 포함돼 있는 상태다. 

또 김 실장이 지적한 그린벨트. 제조기반 등은 서울시가 반대하고 있는 태릉골프장(CC)과 용산국제업무지구 내 주택공급으로 해석된다. 태릉골프장의 경우 전용 60~84㎡ 규모 중형 주택을 지을 수 있지만 역시 대부분 임대주택으로 공급될 것으로 예측된다. 용산국제업무지구의 경우는 정부 계획대로 1만 가구 주택공급이 이뤄지면 결국 전용 40㎡ 미만 소형주택 위주로 구성될 가능성이 높다. 반면 이날 김 실장의 언급에는 업계에서 요구하고 있는 민간 정비사업 지원에 대한 부분은 없었다. 

이에 따라 업계의 반응은 민간 주택 공급 활성화엔 별다른 도움이 되지 않을 것이란 시각이 많다. 한 시장 전문가는 "이재명 정부 국정과제에는 정비사업의 공공성 강화를 명시하고 있다"며 "현 정부에서 민간 정비사업을 활성화할 가능성은 매우 낮은 것으로 보인다"고 말했다. 

◆ 민간정비사업 지원 방안은 없어…전문가 "규제부터 풀어야"

특히 민간정비사업 활성화를 위해서는 양대 규제인 ▲조합원 지분양도 금지 ▲이주비 대출 제한 두 가지를 해소해야한다. 이를 위해선 지난해 10·15 대책으로 묶인 서울 전역 및 수도권 일부지역에 대한 투기과열지구 지정부터 해제해야할 상황이다. 투기과열지구 지정에 따라 서울 전역은 물론 정부가 지원하는 1기 신도시 정비사업의 핵심지인 분당과 평촌이 모두 규제를 받고 있는 상태다. 

하지만 이같은 문제에 대해선 언급이 없었다. 반면 주택 세금은 지금보다 상향될 가능성이 높은 것으로 지적된다. 부동산 보유세 및 거래세 부분에 대해 김 실장은 "(부동산 세제는) 나라마다 제도의 특성이 있는 걸 감안해 우리도 납득할 수 있는 수준으로 정하려 한다"고 말했다.  

이에 따라 정부가 추진하는 공공주도 주택공급의 효과에 대해 논의가 확대될 전망이다. 전문가들은 먼저 공공임대주택 재고가 크게 늘어나는 것에 대해서는 긍정적인 입장을 내놓고 있다. 박진백 국토연구원 부연구위원은 "공공임대주택은 이른바 '다다익선(多多益善)'인데 우리나라의 공공임대주택은 다른 선진국과 비교해 재고가 크게 부족한 상태"라며 "공공임대를 늘리는 정부의 방침은 방향성이 맞다"고 말했다. 

반면 집값을 안정화시키기 위한 주택공급 확대에는 큰 도움이 되지 않을 것이란 시각도 나온다. 한 시장 전문가는 "전용 40㎡ 미만 원·투룸주택은 공공임대주택으로서 가치가 있지만 이는 독립하려는 청년 등 1인 또는 2인 가구의 주거문제를 해결할 뿐 신혼부부 이상 가족이 있는 가구의 주택문제를 해결하는데는 한계가 있다"며 "3~4인 가구 등과 프리미엄 주택은 시장에 맡기는 '투트랙' 공급방식이 필요할 것"이라고 말했다. 

이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "공급을 확대한다는 것은 수요가 있기 때문인데 현 주택시장에서는 독립을 원하는 1인 청년가구 수요도 있지만 2~3인 이상 가족으로 구성된 가구도 상당수 있으며 이 수요를 수용할 공급도 있어야 할 것"이라며 "추가 공급계획보다 전임 윤 정부때 마련된 270만 가구 공급이나 이재명 정부의 착공기준 135만 가구 공급 등을 실현하는데 정책의 초점을 맞춰야한다"고 말했다.  

donglee@newspim.com

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동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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