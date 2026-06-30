신세계百, 식품관을 '미식 놀이터'로…셰프·맛집·여행 한데 모았다

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 7월 1일부터 29일까지 식품관 통합 행사 '테이스트 더 뉴 월드'를 진행했다
- 제철 식품 특가와 베이커리·델리 할인, 전국 인기 맛집 팝업으로 여름철 식탁·나들이 수요를 공략했다
- 유명 셰프 테이블과 해외 미식 여행 상품, 앱 쿠폰팩 제공으로 고객 체류시간을 늘리는 콘텐츠형 식품관 전략을 펼쳤다
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강남·본점·대전·센텀시티서 맛집 팝업…앱 쿠폰·미식 여행 상품도 선봬
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =신세계백화점이 식품관을 앞세워 고객 체류시간 확대에 나선다. 단순히 식재료와 델리 상품을 판매하는 공간을 넘어, 맛집 팝업과 셰프 테이블, 미식 여행까지 결합한 콘텐츠형 식품관으로 차별화하겠다는 전략이다.
30일 신세계백화점은 7월 1일부터 29일까지 식품 전 장르 통합 행사 '테이스트 더 뉴 월드'를 진행한다고 밝혔다. 7월 12일까지 이어지는 1단계 '핫 테이스트 이슈'에서는 신선식품 바이어 추천 특가, 델리·스위트 할인, 신규 팝업스토어, 셰프 테이블, 미식 여행 콘텐츠 등을 선보인다.
특가 상품은 제철 과일과 정육, 수산, 그로서리 등 여름철 식탁 수요가 높은 품목으로 구성했다. 제스프리 골드키위, 체리, 한우 등심, 은갈치, 올리브오일 등을 합리적인 가격에 판매하고, 베이커리·디저트·델리 상품 할인으로 홈파티와 나들이 먹거리 수요도 공략한다.
전국 인기 맛집 팝업도 주요 점포에 들어선다. 강남점은 '광안제일분식'과 '오뜨르베이커리'를, 본점은 장어 덮밥 브랜드 '이나카안블랙'을 선보인다. 대전신세계 Art&Science에는 수제 도넛 브랜드 '오도넛'과 박은영 셰프가 디렉팅에 참여한 '닭강정 공방'이 참여하고, 센텀시티에서는 강릉 스트리트푸드 전문점 '강릉길감자' 팝업을 연다.
고객 참여형 콘텐츠도 강화했다. 신세계 아카데미는 강레오, 신현도, 조은희, 김창욱 등 유명 셰프의 요리 시연과 시식을 경험할 수 있는 '아카데미 셰프 테이블'을 마련했다. 여행 큐레이션 서비스 '비아신세계'는 스위스, 이탈리아, 프랑스, 일본, 스페인 등 미식 여행 상품을 제안한다. 식품관 이용 고객에게는 푸드홀·식당가, 푸드마켓, 와인, 스위트·델리 브랜드에서 사용할 수 있는 앱 쿠폰팩도 제공한다.
mkyo@newspim.com