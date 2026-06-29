수입 농산물 관리 민관협의체 발족…수입 관리체계 개선 민관 '맞손'

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- 사회대개혁위원회는 29일 수입농산물 관리 민관협의체를 발족했다.
- 협의체는 통관·검역·안전관리 과정의 우려를 해소하고 상설 협력체계를 구축하는 것이 목적이다.
- 이번 출범은 사개위 긴급실행과제가 정부 정책 추진체계에 반영된 사례로 평가됐다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 수입 농산물 관리체계 개선을 위한 민관 협력이 본격적으로 이뤄진다.
국무총리 소속 사회대개혁위원회는 29일 서울 은행회관에서 '수입 농산물 관리 민관협의체' 발족식을 열었다고 밝혔다.
협의체는 사회대개혁위가 지난 3월 국민보고대회를 통해 발표한 20대 긴급실행과제에 해당한다.
수입 농산물의 통관·검역·안전관리 과정에서 제기되는 현장의 우려를 해소하고 생산자·소비자·관계부처가 함께 참여하는 상설 협력체계를 구축한다는 취지다.
사회대개혁위는 지난 3월부터 관계부처, 생산자단체, 소비자단체, 전문가 등이 참여하는 간담회와 현장점검을 통해 협의체 구성을 추진해 왔다.
이번 협의체 출범은 사개위가 제안한 긴급실행과제가 정부의 정책 추진체계에 반영된 사례다.
정세은 사개위 경제민생분과위원장은 수입 농산물 관리 민관협의체 공동위원장으로 참여했다.
발족식에 참석한 박석운 사회대개혁위 위원장은 축사를 통해 "수입농산물 관리는 농업 생산기반과 국민 먹거리 안전에 직결되는 중요한 과제"라며 "정부와 생산자, 소비자가 함께 참여하는 논의 구조가 마련된 만큼 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com