박완수 경남지사 "도민 체감하는 복지안전망 구축"

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복지 종사자 애로사항 청취·격려

운영 지원 필요성 제기 및 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남도지사가 사회복지 현장을 찾아 애로 사항을 청취하고 종사자들을 격려했다.

경남도는 박 지사가 29일 창원시 의창구 동읍 경상남도사회복지협의회를 방문해 임원진과 간담회를 갖고 현장 애로와 제도 개선 과제를 논의했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 29일 창원시 의창구 동읍에 위치한 경상남도사회복지협의회를 방문해 사회복지 현장의 의견을 청취하고 경남사회복지센터 입주기관 종사자들을 격려하고 있다.[사진=경남도] 2026.06.29

민관 협력을 통한 서비스 향상 방안과 함께 증가하는 복지 수요에 대응할 운영 지원 필요성 등이 주요 의제로 제기됐다.

간담회에서는 사회복지 종사자의 처우 개선과 안정적인 근무환경 조성 요구가 이어졌다. 복지시설의 지속 가능한 운영을 위한 재정·제도적 지원 확대 필요성도 함께 언급됐다.

박 지사는 "사회복지 현장은 종사자들의 헌신으로 유지되고 있다"며 "현장의 목소리를 정책에 반영해 도민이 체감하는 복지안전망을 구축하겠다"고 말했다.

이후 박 지사는 경남사회복지센터 입주기관을 차례로 방문해 운영 현황을 점검했다. 방문 기관은 지역아동센터 경남지원단, 경상남도농아인협회, 경상남도가족센터, 경남광역자활센터 등이다.

경상남도사회복지협의회가 운영하는 경남사회복지센터는 2015년 개소한 도내 복지 거점시설로, 장애인·아동·가족·자활 분야 등 13개 기관·단체가 입주해 정책 발굴과 취약계층 지원, 지역사회 서비스 제공 업무를 수행하고 있다.

도는 향후 현장과의 지속적인 소통을 통해 정책 반영을 강화하고 기존 시책에 대한 점검과 개선을 병행해 복지서비스의 실효성을 높일 방침이다.

news2349@newspim.com