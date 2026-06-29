"저는 잘 될 거라 생각해요"…그리드엔터, 연습생 성장기 '죽어도 아이돌' 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그리드엔터테인먼트가 차세대 K팝을 이끌 연습생들을 처음 공개했다.

그리드엔터테인먼트는 29일 오후 7시 연습생들의 리얼 성장기를 담은 다큐멘터리 '죽어도 아이돌(Idol Till I Die)'의 첫 티저 영상을 공개한다. 특히 '죽어도 아이돌'은 디즈니+, 티빙 등 다양한 플랫폼과 협업하며 '72시간 소개팅' '소년소녀 연애하다', '짧아유' 등의 대세 콘텐츠들을 연이어 만든 '유병재 제작사' 블랙페이퍼와 합작 제작을 하여 완성도를 높였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그리드엔터테인먼트 연습생 차이진신(왼쪽), 사무엘. [사진=그리드엔터테인먼트] 2026.06.29 moonddo00@newspim.com

이에 앞서 트레이니 차이진신과 사무엘의 모습이 담긴 개인 티저를 선공개했다. 이 영상에는 Mnet 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'과 '보이즈2 플래닛'에 출연해 얼굴을 알린 차이진신과 독일 출신 연습생 사무엘이 처음으로 모습을 드러내 눈길을 끈다.

차이진신은 홍콩대학교 경영학과에 재학 중인 인재로, 188cm의 큰 키와 훈훈한 비주얼을 갖춘 연습생이다. 오디션 프로그램 출연 당시에도 글로벌 팬들의 관심을 받았던 그는 이번 티저에서 한층 성숙해진 비주얼과 자신감 넘치는 분위기를 선보이며 시선을 사로잡는다.

차이진신은 '죽어도 아이돌(Idol Till I Die)' 티저에서 "이 팀이 될 것 같아요?"라는 질문에 망설임 없이 "저는 잘 될 거라고 생각해요"라고 답하며 강한 자신감과 각오를 드러낸다.

함께 공개된 사무엘 역시 기대를 모으는 신예다. 독일 출신인 그는 한국에서 모델 활동을 하며 아이돌이라는 새로운 꿈을 키워왔으며, 그리드엔터테인먼트에서 본격적인 연습생 생활에 돌입했다. 티저에서는 무대를 향한 열정과 진지한 연습 과정이 짧지만 강렬하게 담겨 앞으로의 성장을 기대하게 만든다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 죽어도 아이돌 티저. [사진=그리드엔터테인먼트] 2026.06.29 moonddo00@newspim.com

이 밖에도 각기 다른 배경과 사연을 가진 연습생들이 하나의 팀을 목표로 치열하게 연습하는 과정이 감각적인 영상미와 함께 공개된다. 서로 경쟁하면서도 함께 성장해 나가는 청춘들의 이야기가 진정성 있게 그려질 예정이다.

'죽어도 아이돌(Idol Till I Die)'은 아이돌이라는 기약 없는 하나의 목표를 향해 달려가는, 모델 배우 댄서 등 다양한 이력을 가진 연습생들의 땀과 고민, 성장 과정을 담아낸 신인개발 다큐멘터리다. 화려한 무대 뒤에 숨겨진 연습생들의 현실과 노력 그리고 꿈을 향한 도전을 생생하면서도 감각적으로 담아내 시청자들에게 깊은 공감과 몰입감을 선사할 전망이다.

첫 티저 공개와 함께 그리드엔터테인먼트의 공개 연습생들이 파우를 비롯해 알파드라이브원으로 활동 중인 이상원, 이리오 등을 배출한 그리드엔터테인먼트에서 데뷔 기회를 거머쥘 수 있을지 관심이 모인다.

한편 그리드엔터테인먼트의 연습생 다큐멘터리 '죽어도 아이돌(Idol Till I Die)'는 오는 7월 6일 오후 7시 유튜브 채널 '죽어도 아이돌'과 엠넷플러스에서 첫 공개되며, 매주 월요일 오후 7시 연습생들의 리얼한 성장기를 순차적으로 선보일 예정이다.

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