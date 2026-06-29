KDB생명, '2026 소비자보호 보험금 수기 및 제도개선 공모전' 성료

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KDB생명은 현장 의견을 경영 전반에 반영하고 소비자 중심 문화를 확산하기 위해 추진한 '2026 소비자보호 보험금 수기 및 제도개선 아이디어 공모전'을 마쳤다고 29일 밝혔다.

이번 공모전은 지난 5월 18일부터 6월 12일까지 약 한 달간 진행됐으며 고객과 임직원이 함께 참여하는 소통 창구로 마련됐다.

심사 과정은 객관성을 확보하기 위해 총 10개 유관 부서장이 참여하는 2단계 절차를 거쳤다. 보험금 수기 부문은 진정성과 공감성을, 제도개선 아이디어 부문은 ▲실현 가능성 ▲창의성 ▲소비자보호 효과를 기준으로 평가했다. 그 결과 수기 부문 5편과 제도개선 아이디어 부문 4편 등 총 9편이 최종 수상작으로 선정됐다.

KDB생명 타워 전경 [사진=뉴스핌DB]

보험금 수기 부문 최우수상에는 가족의 암 투병 과정에서 경험한 보험의 가치를 계기로 KDB생명 설계사로 활동하게 된 사연이 선정됐다. KDB생명에서 지급받은 암 진단비가 가정을 지키는 버팀목이 되었으며, 이때 느낀 경험을 다른 이들에게 전하고자 보험설계사의 길을 선택하게 되었다는 내용이 높은 평가를 받았다.

제도개선 아이디어 부문 최우수상은 비대면 채널 활성화를 위해 '인터넷 및 모바일 창구 내 계약사항에서 약관을 즉시 확인하는 기능'을 제안한 고객이 수상했다. 해당 제안은 소비자의 알 권리를 충족하고 업무 편의성을 개선할 수 있다는 평가를 받았으며, KDB생명은 이를 유관 부서와 연계해 실제 업무 프로세스에 반영할 계획이다.

KDB생명 관계자는 "이번 공모전은 보험 상품의 상부상조 가치와 사회 안전망 역할을 되새기는 계기가 되었다"며 "현장에서 제안된 의견들을 바탕으로 소비자 권익 보호를 최우선 가치로 두고 고객 중심의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com