세종포천고속도로 주행 중 화물차 적재함 화재…인명피해 없어

[의정부=뉴스핌] 김가현 기자 = 29일 오전 6시 59분경 경기도 의정부시 산곡동 세종포천고속도로 구간을 주행 중이던 한 화물트럭 적재함에서 불이났다.
소방당국에 따르면 신고를 받고 소방대원과 고속도로순찰대 등 31명과 장비 12대가 현장에 출동해 오전 7시 7분경 현장에 도착해 큰 불을 잡았고 7시 14분 완진했다.
경찰과 소방 당국은 화물차 운전자의 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
beignn@newspim.com
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[의정부=뉴스핌] 김가현 기자 = 29일 오전 6시 59분경 경기도 의정부시 산곡동 세종포천고속도로 구간을 주행 중이던 한 화물트럭 적재함에서 불이났다.
소방당국에 따르면 신고를 받고 소방대원과 고속도로순찰대 등 31명과 장비 12대가 현장에 출동해 오전 7시 7분경 현장에 도착해 큰 불을 잡았고 7시 14분 완진했다.
경찰과 소방 당국은 화물차 운전자의 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사 중이다.
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