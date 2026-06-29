김영훈 노동부 장관, 전국 지방노동관서장에 매주 불시점검 긴급지시

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29일 대전 동구 대학기숙사 신축공사 현장 점검

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 전국 지방노동관서장에게 매주 1회 이상 관할지역 현장을 불시 점검하라고 긴급 지시했다.

김 장관은 29일 대전 동구에 위치한 한 대학교 기숙사 신축공사 현장을 불시에 찾아 온열질환 및 추락사고 예방조치 이행 여부를 점검하고 이같이 밝혔다.

김 장관은 여름철 폭염과 질식 등을 방지하기 위해 전국 지방노동관서장이 매주 1회 이상 현장을 직접 찾아 관리할 것을 강조했다.

김영훈 고용노동부 장관이 29일 대전 동구에 위치한 한 대학교 기숙사 신축공사 현장을 불시에 찾아 온열질환 및 추락사고 예방조치 이행 여부를 점검하고 있다. [사진=고용노동부]

김 장관이 이날 찾은 현장에서는 폭염에 직접 노출되는 최상층 알폼거푸집 설치 작업장소에 그늘진 장소와 시원한 물이 마련되지 않은 것이 적발됐다.

이동통로와 지하층 이동식비계 작업구간에 안전난간 미설치 등도 확인해 노동부는 현장에서 즉시 개선하도록 지시했다.

이번 일정은 폭염 본격화로 응급실을 찾는 온열질환자가 늘어나는 상황에서 폭염 취약업종인 건설현장에서 폭염안전 5대 기본수칙과 추락사고 예방 핵심 안전수칙 등이 준수되고 있는지 알아보기 위해 마련됐다.

김 장관은 "폭염은 노동자의 생명과 건강에 직결되는 기후 재난이지만, 폭염안전 5대 기본수칙과 폭염 단계별 작업중지 조치사항을 철저하게 이행하면 온열질환은 충분히 예방할 수 있다"고 밝혔다.

그러면서 "무더위 속에서 작업속도보다 안전이 최우선으로 위험징후가 보이면 작업을 즉시 멈추고 충분한 휴식과 정비를 거치는 것이 가장 빠른 작업이다"라고 덧붙였다.

sheep@newspim.com