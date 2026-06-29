BNK경남은행, 어린이 체크카드 발급 고객에 용돈 지원

AI 핵심 요약beta
- BNK경남은행이 29일 만 7세 이상 대상 용돈 지원 이벤트를 시작했다.
- 9월 30일까지 발급 후 익월 말까지 1건 이상 쓰면 1만원을 준다.
- 추가 이용 고객 90명은 최대 5만원 캐시백을 더 받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK경남은행은 만 7세 이상 어린이를 대상으로 '마이모먼트 체크카드 용돈 지원 이벤트'를 진행한다고 29일 밝혔다.
여신금융업법 시행령 개정으로 체크카드 발급 연령이 만 12세 이상에서 만 7세 이상으로 완화됨에 따른 것이다.
이벤트는 만 7세부터 13세 고객이 대상이다. 부모가 모바일뱅킹앱의 '우리아이 통장 만들기 서비스'를 통해 카드를 발급하면 참여할 수 있다.
오는 9월 30일까지 카드를 발급하고 익월 말까지 1건 이상 이용한 고객은 1만원 캐시백을 받는다. 추가로 이용 조건을 충족한 고객 중 총 90명을 추첨해 캐시백을 더 지급한다. 10건 이상 이용한 10명에게 5만원, 5건 이상 이용한 30명에게 3만원, 3건 이상 이용한 50명에게 1만원을 각각 지급한다. 캐시백은 아이 계좌로 입금되며 지급 시점에 카드를 유지해야 한다.
마이모먼트 체크카드는 사과·바나나·딸기 컨셉의 6가지 디자인으로 구성됐다. 편의점, 패스트푸드, 카페, 올리브영, 다이소 등에서 5% 할인 혜택을 받을 수 있다.
romeok@newspim.com