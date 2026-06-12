경남은행, 모바일뱅킹에 공공배달 주문 기능 도입…"소상공인 지원"

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수수료 부담 경감·제로페이 연계

소상공인 지원·첫 주문 할인 혜택

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행이 모바일뱅킹에 공공배달 주문 기능을 도입했다.

경남은행은 공공배달앱 운영사 먹깨비와 협약을 맺고 모바일뱅킹앱에 '먹깨비 배달주문 서비스'를 개시했다고 12일 밝혔다.

BNK경남은행 모바일뱅킹앱 '먹깨비 배달주문 서비스' 안내문[사진=BNK경남은행] 2026.06.12

이 서비스는 민간 배달앱 대비 가맹점 수수료 부담을 낮추고 제로페이와 쿠폰 혜택을 연계해 소상공인과 이용자 지원을 목표로 한다.

이용자는 모바일뱅킹앱 내 생활혜택 메뉴에서 배달 주문 기능을 선택해 음식 주문과 결제를 한 번에 처리할 수 있다.

경남은행은 서비스 도입에 맞춰 첫 주문 할인 혜택을 제공하고 향후 포인트 환급 등 추가 혜택도 운영할 계획이다.

또 지역 소상공인을 대상으로 먹깨비 가맹점 입점 지원도 병행한다. 가맹점 등록 시 상품권과 위생용품 등이 포함된 물품을 제공한다.

먹깨비는 경남도가 선정한 공공배달앱 운영사로 경남은행과 김해시 등과 협력 체계를 구축해왔다.

경남은행은 지역 소상공인 지원과 생활 편의 서비스 확대를 위해 관련 서비스를 이어갈 방침이다.

news2349@newspim.com