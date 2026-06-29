IBK기업은행, 실리콘밸리 스타트업 글로벌 지원 프로그램 성료

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·모빌리티 등 9개 기업 참여

현지 네트워크 기반 액셀러레이팅 진행

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내 스타트업의 미국 시장 진출을 돕기 위한 IBK기업은행의 실리콘밸리 프로그램이 성과를 내며 종료됐다.

IBK기업은행은 글로벌 진출을 목표로 하는 혁신·벤처기업을 대상으로 운영한 'IBK창공 실리콘밸리 스케일업 프로그램'을 성공적으로 마쳤다고 29일 밝혔다.

[사진= IBK기업은행]

해당 프로그램은 미국 진출을 준비 중인 중·후기 단계 스타트업을 대상으로 단기간 집중 지원을 제공하는 액셀러레이팅 과정으로, 현지 사업화와 투자 유치 기회를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

이번 일정은 지난 22일부터 26일까지 5일간 미국 실리콘밸리에서 진행됐으며, 제조·모빌리티와 인공지능(AI) 분야를 중심으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 9개 기업이 참여했다.

기업은행은 현지 IBK창공 실리콘밸리 센터의 네트워크를 활용해 전문 교육과 멘토링을 비롯해 글로벌 사업 전략 및 성장 전략 수립 등 맞춤형 프로그램을 제공했다.

아울러 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 실리콘밸리 무역관과 협력해 벤처캐피털과의 미팅, 산업 관계자 네트워킹, 관련 기관 방문 등 다양한 연계 프로그램을 운영하며 참가 기업의 현지 진출 기반을 강화했다.

이건홍 기업은행 혁신금융그룹장은 "이번 프로그램이 스타트업들의 미국 시장 이해도를 높이고 경쟁력을 끌어올리는 계기가 됐기를 기대한다"며 "앞으로도 유망 기업의 해외 진출 지원을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.

peterbreak22@newspim.com