IBK기업은행, ESG 성과와 현황 담은 '지속가능경영보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 29일 2026년 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 보고서는 기후변화 대응·중소기업 지원·지속가능금융을 담았다.
- 기업은행은 녹색채권과 TNFD 보고서로 ESG 공시를 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 추진 현황을 담은 2026년 지속가능경영보고서를 발간했다고 29일 밝혔다.
보고서는 이해관계자가 ESG 정보를 적극 활용할 수 있도록 ▲기후변화 대응 ▲중소기업 지원 ▲지속가능금융 등의 이슈를 메인 테마로 선정했다. 이중 중대성 평가는 기업의 환경 및 사회적 영향을 고려해 ESG 주요 이슈를 도출하는 방식이다.
기업은행은 최신 글로벌 ESG 공시 기준을 반영했으며, 녹색채권 발행을 포함한 ESG 금융 및 중소기업 ESG 지원 확대 등 주요 성과를 소개했다.
특히 '자연 관련 재무정보 공개 태스크포스(TNFD)' 얼리어답터로서 체계적인 자연자본 영향 분석을 포함한 'TNFD Report'를 별도로 편성해 자연자본 공시 범위를 확장했다.
기업은행 관계자는 "지속가능 공시 의무화에 따라 이해관계자에게 유용한 ESG 정보를 제공하기 위해 노력했다"며 "앞으로도 ESG 핵심 이슈에 대해 이해관계자와 소통해 나가겠다"고 언급했다.
dedanhi@newspim.com