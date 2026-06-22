IBK기업은행, 다문화가족과 문화소외계층 초청 '가족콘서트' 개최

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행은 19일 다문화·소외계층 700여명을 초청해 가족콘서트를 열었다.
- 테이·최재구 등 다양한 아티스트가 참여형 콘서트로 가족 사연과 음악을 결합해 감동을 전했다.
- 기업은행은 26일 용천초 시작 전국 초등학교 대상 스쿨콘서트 등 문화 나눔 사회공헌을 이어가겠다고 했다.
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가족들 사연과 음악 결합된 참여형 콘서트
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 19일 서울 용산구 국립중앙박물관 극장 용에서 다문화 가족과 문화소외계층 700여 명을 초청해 'IBK 모두다 가족콘서트 2026'을 개최했다고 밝혔다.
이번 공연에는 가수 '테이', 소리꾼 '최재구', 아카펠라 그룹 '오직목소리', 쇼콰이어 그룹 '쇼머스트'가 출연해 다양한 음악을 선보이며 관객들로부터 긍정적인 반응을 얻었다.
특히, 이날 행사는 가족들의 사연과 음악이 결합된 참여형 콘서트로 진행되어 더욱 의미를 더했다. 한국에 정착한 다문화 가족의 경험과 서로를 응원하는 가족들의 진솔한 이야기가 전달되며 관객들에게 따뜻한 감동을 선사했다.
공연에 참석한 중국 윈난성 출신 류빙옌 씨는 "남편을 믿고 한국에 와 세 아이의 엄마가 됐다"며 "가족들과 함께 수준 높은 공연을 관람하며 소중한 추억을 만들 수 있어 매우 행복했다"고 소감을 전했다.
기업은행 관계자는 "이번 공연이 가족 간 서로의 마음을 나누고 소중함을 되새기는 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 문화예술을 통해 일상 속에서 문화의 가치를 누릴 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편, 기업은행은 22일 다문화 사회통합과 문화예술 향유 기회 확대를 위해 전국 다문화 밀집 초등학교를 대상으로 'IBK 모두다 스쿨콘서트 2026'을 계획하고 있다고 밝혔다. 오는 26일 충북 음성군 용천초등학교를 시작으로 경북·전남 등에서 총 5회에 걸쳐 진행할 예정이다.
dedanhi@newspim.com