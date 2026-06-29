엔하이픈, 부산까지 달린다…월드투어 '블러드 사가' 규모 확대

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 엔하이픈이 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 월드투어 규모를 한층 키운다.

엔하이픈은 29일 오후 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스 공식 커뮤니티에 '엔하이픈 월드투어 '블러드 사가' 인 부산(ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN BUSAN)'개최 공지를 게재했다. 이에 따르면 이들은 오는 8월 8~9일 양일간 부산 사직실내체육관에서 공연을 펼친다. '블러드 사가'는 전 세계 22개 도시에서 총 35회에 걸친 자체 최대 규모로 치러질 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 블러드 사가 인 부산 포스터. [사진=빌리프랩] 2026.06.29 moonddo00@newspim.com

투어는 국내외 팬들의 열띤 관심 속에 순항 중이다. 지난 5월 서울 송파구 올림픽공원 케이스포 돔에서 진행된 공연 티켓은 국내와 글로벌 FC 멤버십 대상 선예매만으로 모두 동났다. 당시 이들은 사흘간 3만 2천여 관객과 호흡하며 '퍼포먼스 킹'의 진가를 입증했다.

서울에서 시작된 열기는 글로벌 무대로 향한다. 엔하이픈은 내달 4일 열리는 상파울루 공연을 통해 남미에 처음 상륙한다. 약 4만 1천 석 규모의 알리안츠 파르키 공연장은 매진돼 엔진(팬덤명)으로 가득 찰 예정이다. 멕시코시티 공연은 티켓 완판에 따른 회차 추가를 거듭하며 총 3회로 늘어났다. 남미와 북미 대륙을 거친 이들은 10월 마카오, 12월부터 내년 2월까지 일본 4대 돔 투어를 돈 뒤 유럽까지 무대를 넓히며 전 세계 팬들을 만난다.

한편 엔하이픈은 29일 0시 각종 음원 사이트를 통해 일본 디지털 싱글 '위 윌 비 파인(We'll Be Fine)'을 발표했다. 이 곡은 친한 친구들과 떠나는 여행에서 느끼는 감정을 따뜻하게 그린 노래다.

음원과 함께 베일을 벗은 뮤직비디오는 공식 캐릭터 '엔친'(ENCHIN)이 엔하이픈 멤버들을 대신해 일본 곳곳을 여행하는 애니메이션으로 제작됐다. 영상 속 '엔친'이 방문하는 장소들은 엔하이픈의 추억이 깃든 공간과 이들이 평소 가고 싶어 했던 지역들로 채워졌다. 안무에도 멤버들의 아이디어가 반영됐다. 멤버들의 취향과 진심이 고스란히 녹아든 뮤직비디오에 팬들의 호응이 이어지고 있다.

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