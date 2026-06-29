오리엔트바이오, 발모 신약 중심 성장동력 확보 속도

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"바이오 인프라·신약 개발로 기업가치 제고"

제69기 정기주총서 주요 안건 승인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신약 개발 기업 오리엔트바이오는 제69기 정기주주총회에서 주요 안건을 승인하고 신사업 성장동력 확보를 중심으로 기업가치 제고에 나선다고 29일 밝혔다.

이번 정기주주총회에서는 재무제표 승인 등 상정 안건이 원안대로 통과됐다. 회사는 재무건전성 강화와 신사업 성장동력 확보를 주요 과제로 두고 사업 기반을 확대한다는 방침이다.

오리엔트바이오는 실험동물 생산과 공급을 기반으로 바이오 인프라 사업을 확대하고 있다. 회사는 국제유전표준화(IGS) 실험동물 생산체계를 바탕으로 미국 찰스리버(Charles River)와 기술협력을 이어가고 있으며, 국제표준 실험동물을 공급하고 있다고 설명했다.

오리엔트바이오 로고. [사진=오리엔트바이오]

오리엔트바이오는 전임상 연구에 필요한 생물소재 공급 체계도 운영하고 있다. 설치류부터 비글견까지 공급 가능한 체계를 갖췄으며, 정읍에 위치한 특정병원체부재(SPF) 토끼 생산시설 운영을 확대해 실험동물 공급 역량을 강화하고 있다.

신약 개발 부문에서는 발모 신약 후보물질 '오엔디원(OND-1)' 연구를 이어가고 있다. 회사는 OND-1의 임상 및 제제기술 연구를 진행 중이며, 국내와 일본에서 특허 등록을 마쳤고 주요 국가에서도 특허를 확보하고 있다고 밝혔다.

OND-1은 기존 외용제 방식 대신 정밀 약물전달 기술 기반으로 제형 변경을 완료한 후보물질이다. 오리엔트바이오는 임상 진입을 위한 독성평가를 진행하고 있다.

회사 관계자는 "최근 발표한 자본정책은 단순한 재무구조 조정이 아니라 중장기 성장 기반을 다지기 위한 전략의 일환"이라며 "연구개발 역량 강화와 바이오 인프라 확대를 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

이어 "주주와의 신뢰를 바탕으로 책임경영을 지속적으로 실천해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com