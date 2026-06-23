오리엔트바이오, 2대1 무상감자 결정

AI 핵심 요약beta
- 오리엔트바이오가 23일 2대1 무상감자를 결정했다
- 사업규모에 맞게 자본금 조정해 기업가치 제고한다
- 건전한 재무구조 바탕으로 신약·AI 플랫폼에 집중한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 인프라 전문기업 오리엔트바이오가 자본구조 효율화를 위해 2대1 무상감자를 결정했다고 23일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 감자는 사업 규모에 맞는 자본구조 구축과 기업가치 제고를 위한 전략적 결정이다. 바이오 인프라 사업 확장과 신약 개발 과정에서 확대된 자본금을 사업 규모에 맞게 조정할 필요성이 높아졌다는 설명이다.
오리엔트바이오는 적정 유통주식수 유지를 통한 주주가치 제고 기반을 마련할 계획이다. 지난 3월 결산 기준 무차입 경영을 이어오고 있으며 부채비율은 19%로 건전한 재무구조를 유지하고 있다.
회사 관계자는 "오랜 업력과 지속적인 투자에 따른 자금 유치로 사업규모에 비해 자본금이 지나치게 크다는 지적이 있었다"며 "감자를 통해 자본구조를 효율화하고 주주가치를 제고할 수 있는 토대를 마련하겠다"고 말했다. 이어 "안정적인 재무구조를 바탕으로 신약 개발과 사업 경쟁력 강화에 더욱 집중할 것"이라고 덧붙였다.
한편 오리엔트바이오는 캄보디아 현지법인을 통해 영장류 생물소재 생산 인프라를 갖추고 있으며, 최근 인공지능(AI) 기반 바이오 플랫폼 등 신성장동력 확보에 집중하고 있다.
nylee54@newspim.com