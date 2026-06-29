앤에스알시, 중국 노광장비 140만달러 수주

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미세공정용 고해상도 장비 기술용역 계약

대만 295만달러 리퍼비시 장비도 납품 완료

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이루트의 반도체 장비 전문 자회사 앤에스알시(NSRC)는 중국 반도체 제조사와 140만달러 규모의 미세공정용 고해상도 노광장비 관련 수주 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 계약에 따라 앤에스알시는 미세공정 대응이 가능한 고해상도 노광장비에 대한 기술용역을 제공한다. 용역 범위에는 장비 디버깅뿐 아니라 설치와 공정 테스트가 포함됐다.

앤에스알시는 고부가가치 미세공정용 장비를 중심으로 장비 포트폴리오를 다변화하고 있다. 회사는 단순 장비 이전과 판매에서 장비 해체, 조립, 설치 등 기술용역 영역으로 사업 범위를 넓히고 있다고 설명했다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

앤에스알시는 이번 중국 반도체 제조사 계약 외에도 올해 상반기 대만과 일본에서 고해상도 노광장비 전문기술 용역 5건을 진행했다. 회사는 하반기에도 4건 이상의 추가 수주가 예정돼 있다고 밝혔다.

지난해 대만 소재 대형 반도체 생산공장으로부터 수주한 295만달러 규모 'i-line(아이라인)' 리퍼비시 노광장비도 이달 납품을 마쳤다. 앤에스알시는 해당 장비 공급을 통해 반도체 생산 공정에 맞춰 장비 성능을 고도화하고, 현지 설치와 셋업까지 수행했다고 설명했다.

회사 관계자는 "대만 반도체 생산업체에 노광장비 납품을 마무리하고 중국 반도체 기업과 신규 기술 서비스 계약을 체결했다"며 "신규 수주와 제품 납품이 이어지면서 올해 실적 개선을 기대하고 있다"고 말했다.

이어 "부가가치가 높은 기술용역 수주가 증가하고 있는 만큼 고객 맞춤형 고해상도 장비 확보와 기술 기반 운영 서비스를 병행할 계획"이라며 "글로벌 반도체 장비 시장에서 사업 범위를 확대하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com