에이루트, 수출바우처 사업 강소기업 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이루트가 중소벤처기업부가 주관하는 '2026년 수출지원기반활용사업(수출바우처 사업)' 수출 강소기업 부문에 선정됐다고 18일 밝혔다.

수출바우처 사업은 중소기업의 해외 시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 위해 정부가 지원하는 사업이다. 지난해 수출액 규모를 기준으로 선정된 기업에 수출 관련 서비스를 이용할 수 있는 바우처를 지급한다.

회사에 따르면 이번 선정을 계기로 미국 등 글로벌 시장 공략을 확대할 계획이다. 신규 해외 규격 인증을 확보해 수출 경쟁력을 높이고 전시회 참가를 통해 파트너십을 구축할 방침이다. 정부 지원사업을 활용해 인증 취득과 신규 고객 확보를 가속화하고 북미를 비롯한 주요 해외 시장에서의 입지를 강화할 예정이다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

에이루트는 글로벌 POS(판매시점정보관리) 프린터 및 산업용 출력 솔루션 브랜드 세우(SEWOO)를 중심으로 해외 시장 진출을 추진 중이다. 북미 시장을 전략 거점으로 설정하고 신규 거래선 확보와 유통망 다각화에 나서고 있으며, 전시회 참가와 제품 인증, 현지 마케팅 활동을 지속적으로 확대하고 있다.

회사 관계자는 "이번 선정은 글로벌 시장에서 우리 회사의 수출 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "북미 시장을 중심으로 영업 활동을 강화해 수출 기반 실적 성장에 나설 것"이라고 밝혔다.

한편, 에이루트는 국내 주방용 POS 프린터 시장 점유율 1위에 달하는 시장 지위를 보유하고 있다. 독보적인 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 기업들과 파트너십을 구축해 해외 시장 진출을 통한 본원사업 실적 극대화를 추진 중이다.

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