안성미디어센터, 'AI 라운지 거점 운영' 공모 선정…AI 거점 구축 추진

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성미디어센터가 과학기술정보통신부가 주관하고 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 추진하는 '2026년 AI 라운지 거점 운영' 공모사업에 최종 선정됐다.

29일 시에 따르면 이번 공모사업은 전국미디어센터협의회가 주관기관을 맡고 안성미디어센터, 고양영상미디어센터, 김포미디어아트센터, 성남미디어센터, 화성시미디어센터, AI 미디어 전문 기업 이모션 웨이브 등 총 6개 기관이 컨소시엄을 구성해 참여했다.

안성미디어센터 내부 모습[사진=안성시]

특히 안성미디어센터는 이번 컨소시엄에서 '간사센터' 역할을 맡아 제안서 작성과 참여기관 간 네트워크 조율 등 사업 전반을 이끄는 핵심 컨트롤 타워 기능을 수행하게 됐다.

'AI 라운지 거점 운영' 사업은 디지털 전환에 발맞춰 시민들이 일상에서 AI 서비스를 체험하고 활용 역량을 키울 수 있도록 지역 기반의 혁신 공간을 조성하는 정부 지원 사업이다.

이에 따라 안성미디어센터는 국비 등을 지원받아 올해 말까지 지역 주민, 소상공인, 학생 등을 위한 맞춤형 AI 참여 공간인 'AI 라운지'를 구축한다는 계획이다.

특히 라운지 내에는 최신 AI 기술을 경험할 수 있는 'AI 체험존'과 실생활 적용을 위한 'AI 실습·교육', 지역 현안을 AI로 해결하는 '마이 AI 랩 프로젝트', '라운드 테이블' 등 다채로운 프로그램도 운영된다.

김은정 안성미디어센터장은 "도내 우수한 미디어센터들 및 AI 미디어 전문 기업과 연대해 이뤄낸 성과라 더욱 뜻깊다"며 "안성미디어센터가 중책을 맡은 만큼 참여기관들과 긴밀히 소통해 성공적으로 사업을 통해 경기도를 대표하는 AI 디지털 혁신 거점으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

lsg0025@newspim.com