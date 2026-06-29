손배찬 파주시장 당선인, 취임식에 역대 시장 전원 초청

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여야 없는 통합·실용 행정 제시

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 손배찬 경기 파주시장 당선인이 내달 1일 취임식에 역대 전임 시장들을 모두 초청했다.

손배찬 파주시장 당선인.[사진=파주시]

파주시장직 인수위원회는 7월 1일 파주시청 대공연장에서 열리는 이번 취임식에 과거 파주시정을 이끌었던 역대 시장들에게 정당과 정파를 초월한 초청장을 발송했다고 29일 밝혔다.

전임 시장들이 쌓아온 오랜 행정 경험과 지혜를 예우하고 진영 논리를 탈피해 경제 위기 극복과 시정 발전을 위한 자양분으로 삼겠다는 행보다. 아울러 지역 경제 회복과 민생 안정을 위해서는 정치적 진영 논리를 앞세울 때가 아니라는 판단에서 비롯된 것으로 풀이된다.

당선인은 선거 과정에서부터 '실사구시(實事求是)'와 '실용주의(實用主義)'를 시정 운영의 핵심 가치로 제시해 왔다. 손 당선인은 "우리 시의 발전은 역대 시장님들의 헌신과 노력이 차곡차곡 쌓여 만들어진 결과물"이라며 "지금처럼 세계 및 국내 경제가 모두 어려운 시기일수록 여야라는 이분법적 틀과 과거의 갈등을 넘어 시민의 삶을 지키는 통합 행정으로 나아가야 한다"고 말했다.

이어 "선거 과정에서 빚어진 갈등을 조속히 봉합하고 대통합과 화합의 시대를 열어 가겠다"며 "전임 시장들의 아낌없는 조언과 지혜를 구해 경제 위기를 극복하고 시민이 체감하는 성과를 만들어 내겠다"고 강조했다.

한편 손배찬 파주시장 당선인의 취임식에는 각계각층의 시민이 참석해 통합과 위기 극복의 의미를 함께 나눌 예정이다.

skyimhan@newspim.com