폴스타코리아, 5년 만에 누적 판매 1만대 넘었다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 폴스타가 국내 누적 판매 1만대를 넘어섰다. 폴스타 2와 폴스타 4 단 2개 모델로 거둔 성과로, 국내 프리미엄 전기차 시장에서 브랜드 입지를 넓히고 있다는 평가다.

폴스타코리아는 5월 한국수입자동차협회 누적 등록대수 기준 국내 누적 판매 1만184대를 기록했다고 29일 밝혔다. 모델별로는 폴스타 2가 5206대, 폴스타 4가 4978대 판매됐다.

폴스타 4 쿠페. [사진=폴스타코리아]

폴스타코리아는 2021년 한국 시장에 공식 출범했다. 2022년 폴스타 2를 시작으로 2024년 폴스타 4를 선보이며 국내 프리미엄 전기차 시장을 공략해왔다.

폴스타 2는 브랜드 초기 안착을 이끈 모델이다. 출시 첫해인 2022년 2794대가 판매되며 수입 전기차 시장에서 존재감을 알렸다. 누적 판매 5206대 가운데 91%는 싱글모터 모델이었다. 평균 구매가는 약 5400만원으로 집계됐다.

폴스타코리아는 폴스타 2가 스칸디나비안 디자인과 미니멀한 사용자 경험, 전기 퍼포먼스 패스트백의 주행 감각을 합리적인 가격대에서 경험할 수 있게 한 모델이라고 설명했다. 폴스타 2 고객 평균 연령은 35.3세, 기혼 고객 비중은 68%였다.

폴스타 4는 프리미엄 전기차 고객층을 확장한 모델로 꼽힌다. 폴스타 4는 2025년 2611대가 판매됐고, 올해 1월부터 5월까지 1977대를 기록했다. 회사는 폴스타 4가 6000만원 이상 프리미엄 전기차 시장에서 최다 판매 모델로 자리 잡았다고 밝혔다.

폴스타 4 고객은 고성능·고사양 선호가 뚜렷했다. 구매 고객의 71%가 듀얼모터 모델을 선택했으며 평균 구매가는 약 8300만원으로 집계됐다. 고객 평균 연령은 44.6세, 기혼 고객 비중은 84%였다.

구매 이유로는 디자인이 가장 크게 작용했다. 폴스타 4 구매 고객의 65%는 디자인을 주요 구매 이유로 꼽았다. 리어 윈도우를 없앤 외관 디자인과 HD 카메라 기반 디지털 리어뷰 미러, 쿠페 실루엣과 SUV 공간성을 결합한 비례가 차별화 요소로 작용했다.

폴스타 고객 가운데 개인 고객 비중은 77%로 나타났다. 지역별로는 경기 36%, 서울 17% 등 수도권 비중이 높았다. 폴스타코리아는 서울과 하남, 수원 등 수도권을 비롯해 전국 주요 도시에서 리테일과 서비스 접점을 확대하고 있다.

구매 이후 오너십 경험도 강화하고 있다. 폴스타는 2022년 국내 최초로 OTA 방식 리콜 조치를 완료한 이후 현재까지 총 22회의 OTA 업데이트를 진행했다. 전국에는 7개 폴스타 스페이스와 38개 서비스 포인트를 운영 중이다.

함종성 폴스타코리아 대표는 "국내 누적 판매 1만대 달성은 단순한 판매 기록을 넘어 한국 프리미엄 전기차 시장에서 폴스타만의 디자인과 퍼포먼스, 소유 경험이 고객의 선택으로 이어졌다는 의미"라며 "앞으로도 충전과 서비스, 디지털 경험까지 고객 일상 속에서 더 나은 가치를 제공할 수 있도록 오너십 경험을 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

폴스타코리아는 올해 브랜드 최초의 대형 전기 퍼포먼스 SUV 폴스타 3와 4도어 퍼포먼스 GT 폴스타 5를 각각 7월 초와 하반기에 국내 시장에 선보일 계획이다.

chanw@newspim.com