넥슨 'FC 온라인', 구글플레이 스폰서십으로 'FSL 서머' 7월 5일 개막

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 7월 5일 FC온라인 e스포츠 리그를 개막했다
- 대회는 총상금 10억원 규모로 9월 6일 결승까지 진행된다
- 구글플레이와 스폰서십을 맺고 생중계·쿠폰·드롭스 이벤트를 실시했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 서비스하는 온라인 축구게임 'FC 온라인'의 국내 e스포츠 리그 '2026 FSL 서머'가 7월 5일 개막한다. 넥슨은 29일 구글플레이와 스폰서십을 체결했다. 양사는 마케팅과 프로모션 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
대회는 총 상금 10억원 규모로 진행된다. T1, GEN CITY, kt Rolster, DRX, BNK FEARX, DN SOOPers, Dplus KIA, Nongshim Redforce 등 8개 구단에서 각각 4명씩 출전해 32강 개인전을 펼친다.
32강 조별 예선은 8개 조의 더블 엘리미네이션 방식으로 7월 21일까지 일·월·화·수 4일간 오후 5시에 진행된다. 16강 토너먼트는 8월 9일부터 25일까지 같은 방식으로 오후 6시에 펼쳐진다.
결승전은 9월 6일 오후 3시 잠실 DN콜로세움에서 개최되며 우승자에게는 개인 상금 5000만원이 수여된다.
대회는 'FC 온라인' 공식 e스포츠 유튜브, 치지직, SOOP 채널에서 온라인 생중계로 진행된다. 생방송에서 공개되는 쿠폰을 입력하면 'BP'와 '선수팩' 등 인게임 보상을 받을 수 있다.
공식 치지직과 SOOP 채널에서 경기를 시청하면 '드롭스 이벤트'를 통해 '넥슨캐시'를 획득할 수 있다.
origin@newspim.com