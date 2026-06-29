수리온 비행훈련시뮬레이터 야전 배치… 악천후·엔진고장 모의로 조종사 생존성 강화

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KUH-1 수리온 통합 시뮬레이터, 2023년 12월 계약 후 개발·시험 완료

육군 기존 장비보다 악천후·엔진고장 등 비상 상황 구현 정교

방사청 "고난도 가상훈련으로 기량·비상대응능력 향상"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 국산 기동헬기 KUH-1(수리온) 비행훈련시뮬레이터를 처음으로 우리 군 야전부대에 실전 배치해 수리온 조종사들의 비상상황 대응훈련을 한층 현실감 있게 할 수 있게 됐다.

방위사업청은 29일 'KUH-1(수리온) 비행훈련시뮬레이터'를 우리 군 부대에 전력화해 실전 운용에 들어갔다고 밝혔다. 이번에 배치된 시뮬레이터는 육군이 보유해온 기존 비행훈련 장비보다 악천후, 엔진 고장 등 다양한 비상상황을 더 정밀하고 현실감 있게 모의(模擬)할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

[포천=뉴스핌] 사진공동취재단 = 28일 경기 포천시 승진훈련장에서 열린 2026 합동화력훈련 본행사에서 육군 수리온 헬기가 기동하고 있다. 국방부 주관 이번 훈련은 국민주권 정부 출범 이후 한국군 주요 전력이 대거 참여하는 합동화력훈련으로 K-방산 주력장비와 신규 무기체계 등을 소개하는 자리다. 2026.05.28 photo@newspim.com

개발 과정에는 수리온 운용 경험이 풍부한 현직 조종사들이 참여해 실제 작전 운용 환경과 부대별 훈련 수요를 충실히 반영했다.

방사청은 2023년 12월 계약 체결 이후 약 2년여 동안 개발과 시험평가를 진행해 최근 모든 시험을 성공적으로 마무리하고 야전부대 배치를 시작했다.

이번 시뮬레이터 체계는 각종 시계(視界) 영상을 제공하는 영상 시스템, 실제 항공기와 동일 또는 유사한 모의조종실을 구현하는 조종실 시스템, 조종장치 반력과 조종 입력 데이터 처리·제어 기능을 담당하는 조종반력 시스템으로 구성된다.

29일 우리 군 부대에 실전 배치된 KUH-1(수리온) 비행훈련시뮬레이터 모습. [사진=방위사업청] 2026.06.29 gomsi@newspim.com

여기에 정·부조종사석 진동을 구현하는 좌석진동 시스템, 훈련환경에 필요한 각종 환경음을 발생시키는 음향 시스템, 항공기 기능·성능 모의와 모니터링·제어를 담당하는 컴퓨터 시스템, 훈련 통제·감시·평가와 조종석 재현·전술환경 제어를 수행하는 교관석 시스템 등이 통합돼 있다.

김경호 방위사업청 헬기사업부장은 "이번 수리온 비행훈련시뮬레이터 전력화로 조종사들은 고난도 가상훈련을 통해 기량과 비상상황 대응능력을 향상시킬 수 있을 것"이라며 "후속 양산 사업도 차질 없이 추진해 수리온 부대의 작전수행능력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com