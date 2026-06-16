전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

KF-21 전투기, 최초형식인증 획득… 국가가 비행안전성 '공식 인정'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 방위사업청이 16일 KF-21 보라매가 최초형식인증을 획득했다고 밝혔다
  • KF-21은 감항인증 14개 분야 745개 전 항목 통과해 비행안전성을 국가로부터 공식 인정받았다
  • 방사청은 이번 인증을 바탕으로 양산기 감항인증과 품질관리를 통해 전력화·수출 확대를 추진할 계획이라고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KF-21, 감항인증기준 745개 전 항목 충족
KF-21, 2021년 착수한 감항성 심사 마무리
방사청, 양산 과정서도 호기별 감항인증 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 한국형전투기 KF-21 보라매에 대해 군용항공기 비행안전성 법정 기준을 모두 충족했다는 판단했다. 방사청은 KF-21이 '최초형식인증'을 획득했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 KF-21은 국가가 설계 단계 비행안전성을 공식적으로 공인한 첫 군 전투기로 분류됐다.

방사청은 15일 정부과천청사에서 제89회 감항인증심의위원회를 열고 KF-21 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의해 '감항인증기준 전체 항목 충족'을 의결했다고 설명했다. KF-21은 항공기구조, 무장통합, 전자시스템 등 14개 분야 총 745개 검사 항목을 모두 통과한 것으로 확인됐다.

KF-21은 최근 감항인증기준 14개 분야 745개 전 항목을 충족해 최초형식인증을 획득, 국가로부터 비행안전성을 공식 인증받았다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

KF-21 감항성 심사는 2021년 4월 착수해 2026년 4월까지 진행됐으며, 이번 심의위원회에서 그간의 심사결과가 최종 확정됐다. 형식인증은 '군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률'에 따라 신규 개발 항공기의 설계가 감항인증기준에 적합한지를 국가가 종합적으로 검증·인증하는 제도다.

방사청에 따르면, KF-21은 지난 5월 임무수행 능력과 무장운용 등 작전성능을 확인하는 '전투용 적합' 판정을 받았다. 이어 이번 형식인증으로 극한 환경에서도 조종사와 항공기의 안전을 보장할 수 있는지 여부에 대해 국가 인증을 추가로 확보한 것이다. 방사청은 "감항인증 역량과 경험이 KF-21 비행안전성 입증의 기반이 됐다"고 했다.

김일동 방위사업청 차장은 "우리가 그동안 축적해 온 감항인증 역량과 경험은 KF-21의 비행안전성을 객관적으로 입증하는 기반이 되었다"면서 "이는 향후 수출 과정에서 해외 구매국들의 신뢰를 확보하는 결정적인 요소가 될 것"이라고 했다. 그러면서 "정부가 공인한 비행안전성을 바탕으로 K-방산 수출 확대에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 했다.

15일 정부과천청사에서 개최된 제89회 감항인증심의위원회에서 위원들이 한국형전투기 KF-21 보라매 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의하고 있다. [사진=방위사업청] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

방위사업청은 "이번 KF-21 최초형식인증을 토대로 향후 양산 과정에서도 기체(호기)별 감항인증을 실시, 양산기가 형식인증된 설계 기준에 따라 적합하게 제작됐는지를 확인할 계획"이라며 "철저한 품질관리와 체계적인 사업관리로 KF-21의 성공적인 전력화를 추진할 방침"이라고 했다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동