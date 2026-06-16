KF-21 전투기, 최초형식인증 획득… 국가가 비행안전성 '공식 인정'

KF-21, 감항인증기준 745개 전 항목 충족

KF-21, 2021년 착수한 감항성 심사 마무리

방사청, 양산 과정서도 호기별 감항인증 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 한국형전투기 KF-21 보라매에 대해 군용항공기 비행안전성 법정 기준을 모두 충족했다는 판단했다. 방사청은 KF-21이 '최초형식인증'을 획득했다고 16일 밝혔다. 이에 따라 KF-21은 국가가 설계 단계 비행안전성을 공식적으로 공인한 첫 군 전투기로 분류됐다.

방사청은 15일 정부과천청사에서 제89회 감항인증심의위원회를 열고 KF-21 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의해 '감항인증기준 전체 항목 충족'을 의결했다고 설명했다. KF-21은 항공기구조, 무장통합, 전자시스템 등 14개 분야 총 745개 검사 항목을 모두 통과한 것으로 확인됐다.

KF-21은 최근 감항인증기준 14개 분야 745개 전 항목을 충족해 최초형식인증을 획득, 국가로부터 비행안전성을 공식 인증받았다. 지난 1월 12일 경남 사천 남해 상공에서 KF-21 시제 4호기가 비행성능 검증 임무를 수행하며 비행시험을 전면 완료했다. KF-21 개발은 총 1600여 회, 1만3000개 항목에 이르는 비행시험을 단 한 번의 사고 없이 완료하며 안전성을 입증했다. [사진=한국항공우주산업] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

KF-21 감항성 심사는 2021년 4월 착수해 2026년 4월까지 진행됐으며, 이번 심의위원회에서 그간의 심사결과가 최종 확정됐다. 형식인증은 '군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률'에 따라 신규 개발 항공기의 설계가 감항인증기준에 적합한지를 국가가 종합적으로 검증·인증하는 제도다.

방사청에 따르면, KF-21은 지난 5월 임무수행 능력과 무장운용 등 작전성능을 확인하는 '전투용 적합' 판정을 받았다. 이어 이번 형식인증으로 극한 환경에서도 조종사와 항공기의 안전을 보장할 수 있는지 여부에 대해 국가 인증을 추가로 확보한 것이다. 방사청은 "감항인증 역량과 경험이 KF-21 비행안전성 입증의 기반이 됐다"고 했다.

김일동 방위사업청 차장은 "우리가 그동안 축적해 온 감항인증 역량과 경험은 KF-21의 비행안전성을 객관적으로 입증하는 기반이 되었다"면서 "이는 향후 수출 과정에서 해외 구매국들의 신뢰를 확보하는 결정적인 요소가 될 것"이라고 했다. 그러면서 "정부가 공인한 비행안전성을 바탕으로 K-방산 수출 확대에도 크게 기여할 것으로 기대한다"고 했다.

15일 정부과천청사에서 개최된 제89회 감항인증심의위원회에서 위원들이 한국형전투기 KF-21 보라매 체계개발사업 감항성 심사결과를 심의하고 있다. [사진=방위사업청] 2026.06.16 gomsi@newspim.com

방위사업청은 "이번 KF-21 최초형식인증을 토대로 향후 양산 과정에서도 기체(호기)별 감항인증을 실시, 양산기가 형식인증된 설계 기준에 따라 적합하게 제작됐는지를 확인할 계획"이라며 "철저한 품질관리와 체계적인 사업관리로 KF-21의 성공적인 전력화를 추진할 방침"이라고 했다.

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