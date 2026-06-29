아이씨에이치, 배터리 열폭주 지연 안전소재 개발

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에이치가 29일 배터리 열폭주 지연
- 안전소재를 선행 개발했다고 밝혔다.
- 배터리 화염·열 전파를 늦춰 확산을 최소화하고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단 소재·부품 전문기업 아이씨에이치가 배터리 열폭주 발생 시 화염과 열의 확산을 지연시키는 안전소재를 선행 개발했다고 29일 밝혔다.
인공지능(AI) 산업 성장에 따른 데이터센터 투자 확대와 에너지저장장치(ESS), 전기차(EV) 시장 성장으로 배터리 수요가 빠르게 증가하고 있다. 배터리의 에너지 밀도가 높아지면서 열폭주 발생 시 화재 확산 위험에 대한 우려도 커지고 있다.
배터리 열폭주는 특정 셀에서 발생한 고열과 화염이 인접 셀로 연쇄 확산되며 대형 화재로 이어질 수 있는 현상이다. 글로벌 배터리 업계에서는 셀 간 열과 화염의 전파를 늦추거나 차단할 수 있는 안전소재의 중요성이 점차 부각되고 있다.
회사에 따르면 이번에 개발한 소재는 열폭주 발생 시 화염과 열의 전파 속도를 지연시켜 인접 셀로의 확산을 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 배터리 모듈 및 팩 내부 적용을 고려해 설계됐으며, 강화되는 글로벌 안전 규제와 고객사의 안전성 요구에 대응할 수 있도록 개발됐다. 이번 개발은 특정 고객사 요청이 아닌 배터리 산업의 구조적 성장과 안전 규제 강화 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 자체 연구개발 과제로 추진됐다.
아이씨에이치는 이를 계기로 기존 모바일 IT 소재 중심 사업 구조를 넘어 배터리 및 에너지 산업용 고기능 안전소재 분야로 사업 영역을 확대해 나간다는 계획이다. 회사 관계자는 "배터리 산업은 앞으로 성능 경쟁과 함께 안전성 확보가 핵심 경쟁 요소로 자리 잡을 것"이라며 "고객사 평가 및 적용 가능성 검토를 확대하면서 배터리 및 에너지 산업용 안전소재 분야에서 사업 기회를 구체화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com