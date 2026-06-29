[특징주] 져스텍, 상장 첫날 200%대 상승

AI 핵심 요약beta
- 져스텍이 29일 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 200% 넘게 급등했다
- 젼스텍 공모주는 청약 경쟁률 2783.89대1을 기록하며 약 6조9000억원 증거금이 몰렸다
- 1999년 설립된 져스텍은 초정밀 모션제어 기술로 반도체·디스플레이·로봇·우주항공 등 산업에 솔루션을 공급하고 있다
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기관 수요예측 1295대 1·일반청약 2784대 1 흥행
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 초정밀 모션제어 전문기업 져스텍이 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 200% 넘게 급등하며 강세를 보이고 있다.
29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 기준 져스텍은 공모가(1만2500원) 대비 2만7300원(218.40%) 오른 3만9800원에 거래되고 있다. 장 초반에는 4만1000원까지 치솟으며 공모가 대비 228% 상승하기도 했다.
투자자들의 높은 관심은 공모 과정에서도 확인됐다. 져스텍은 일반투자자 대상 공모주 청약에서 2783.89대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 40만2395건의 청약이 접수됐으며 증거금으로 약 6조9597억원이 몰렸다.
앞서 진행된 기관투자자 수요예측에는 국내외 2252개 기관이 참여해 1295대 1의 경쟁률을 기록했다. 참여 기관의 99.9%가 희망 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하면서 공모가는 상단인 1만2500원으로 확정됐다.
1999년 설립된 져스텍은 초정밀 모션제어 기술을 기반으로 반도체·디스플레이 공정과 산업용 로봇, 인공위성 등 다양한 산업에 핵심 솔루션을 공급하고 있다.
반도체 미세공정과 첨단 패키징 공정 고도화에 따른 초정밀 이송·정렬 수요 확대에 대응해 고객 맞춤형 설계 역량을 확보했으며, 최근에는 산업용 로봇과 우주항공 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.
rkgml925@newspim.com