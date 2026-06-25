져스텍, 오는 29일 코스닥 신규상장

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공모가 1만2500원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 져스텍의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 25일 밝혔다. 매매거래는 오는 29일부터 개시된다.

져스텍은 전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업체다. 코스닥시장에서는 기술성장기업부 소속으로 거래되며 상장 코드는 A153890이다. 공모가격은 1만2500원, 액면가는 500원이다. 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.

져스텍은 1999년 11월 16일 설립됐다. 본사는 경기도 평택시 진위면 남부대로 603-46에 있다. 대표자는 김용일, 최동수다. 주요 제품은 반도체 모션 시스템과 디스플레이 모션 시스템 등이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

지난해 져스텍의 매출액은 213억4300만원이다. 영업손실은 9억9200만원, 당기순손실은 16억2000만원을 기록했다. 현재 자본금은 60억2500만원이다.

주요 주주는 김용일 43.79% 등 4명으로, 공모 후 발행주식총수 기준 지분율은 53.67%다. 기업 구분은 중소기업·벤처기업이며 종업원 수는 56명이다.

공모금액은 200억원이다. 상장주선인은 삼성증권이다.

dconnect@newspim.com