경기경제청, 입주기업 투자 증가...전년비 건축허가면적 7배 늘어

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국내외 유망 기업의 투자를 유치해 지역 내 양질의 일자리를 창출할 것

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기경제자유구역청(경기경제청)은 입주기업의 투자가 크게 증가했다고 29일 밝혔다.

경기경제청에 따르면 올해 1월부터 6월까지 평택 포승, 시흥 배곧, 안산사이언스밸리 지역의 건축 행정 지표를 분석한 결과 지난해 같은 기간에 비해 건축허가 면적과 건수 모두 크게 증가했다.

시흥배곧지구 조감도. [사진=경기도]

올 상반기 건축허가 건수는 10건으로 전년 동기 4건에 비해 2.5배 늘었다. 건축허가 면적은 5만7683㎡로 전년 동기 8265㎡보다 7배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 이러한 증가는 평택 포승BIX 지구의 디에이치 주식회사의 평택공장 신축사업(2만1411㎡)과 시흥 배곧지구 서울대치과병원 신축사업(9131㎡) 등에 기인한 것이다.

올해 상반기 경제자유구역 내 착공 건수는 6건으로 지난해와 마찬가지로 안정적인 흐름을 유지하고 있다. 주목할 만한 착공 사례로는 평택 포승BIX지구 내 한덕화학의 평택공장(5333㎡) 건립과 시흥 배곧 지구의 중부지방해양경찰청(8992㎡) 신축사업 등이 있다.

경기경제청은 현재 입주기업에 대해 관세, 취득세, 재산세 감면 혜택을 제공하고 있으며 복잡한 인허가 절차를 신속하게 처리하는 원스톱 기업 지원 서비스를 통해 기업 투자를 지원하고 있다.

또한 경기경제청은 지역 특성에 맞춘 3개 지구의 개발을 추진 중이다. 평택 포승 BIX 지구는 친환경 미래 모빌리티 생산 클러스터로 조성되고 있으며 시흥 배곧지구는 육해공 무인 이동체 및 의료 바이오 클러스터로 개발되고 있다. 안산 ASV지구는 첨단 로봇 및 제조 비즈니스 거점으로 준비되고 있다.

평택포승지구 조감도. [사진=경기도]

김능식 경기경제자유구역청장은 "경제자유구역 내 국내외 유망 기업의 투자를 적극적으로 유치해 지역 내 양질의 일자리를 창출할 것"이라며 "기업의 다양한 민원을 적극적으로 들여다보고 신속히 해결해 기업이 안심하고 투자할 수 있는 최적의 경영환경을 조성하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기경제청 관계자는 "경제자유구역의 추가 지정을 추진하고 있으며 경기도의 신성장 동력을 확보하고 수도권 규제로 인한 입지 문제 해결을 위해 고양, 수원, 파주 등을 대상으로 한다"고 전했다.

1141world@newspim.com