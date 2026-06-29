경기도 '5070 일자리박람회 with 하나 JOB 매칭 페스타' 내달 8일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 다음 달 8일 수원메쎄에서 중장년층 대상 대규모 일자리박람회를 개최했다.
- 100여 개 기업이 참여해 현장 채용면접·이력서 접수와 중장년 디지털 역량 강화를 위한 AI 체험존을 운영했다.
- 베이비부머 지원사업과 재무상담, 축하공연·시니어모델 경연 등 문화행사도 함께 열려 다양한 상담과 즐길 거리를 제공했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 다음 달 8일 수원메쎄에서 하나금융그룹과 협력해 중장년층의 재취업 및 사회활동을 지원하는 대규모 일자리박람회를 개최한다고 29일 밝혔다.
'경기도 5070 일자리박람회 with 하나 JOB 매칭 페스타'에는 100여 개 기업이 참여해 현장 채용 면접 및 이력서 접수를 진행하며 4000명 이상의 중장년 구직자가 방문할 것으로 예상된다.
이번 박람회는 채용 정보 제공 외에도 인공지능(AI) 체험존을 운영해 중장년층의 디지털 역량 강화를 도모할 계획이다.
또한 경기도의 대표 베이비부머 지원 정책인 ▲베이비부머 라이트잡▲중장년 일자리캠퍼스▲중장년 인턴십 사업 등을 소개하고 현장 상담을 진행할 예정이다.
경기도 관계자는 "하나금융그룹은 '하나더넥스트' 재무 상담 서비스도 제공하기로 했다"며 "더불어 가수 마이진의 축하공연과 경기수원시니어모델협회의 시니어모델 경연 등 다양한 문화행사도 함께 열려 박람회를 찾은 도민들에게 여러 가지 즐길 거리를 제공할 예정이다"고 말했다.
1141world@newspim.com