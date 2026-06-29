미스토홀딩스, ESG 보고서 발간…"선언보다 실행·데이터 관리"

AI 핵심 요약beta
- 미스토홀딩스가 29일 지속가능경영보고서를 발간했다
- 환경·사회·거버넌스 전반에 ESG 관리와 목표를 고도화했다
- 자사주 소각·정보보안 강화로 기업가치와 ESG 등급을 유지했다
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FILA Re 비중 확대·협력사 행동강령 100%…MSCI A 등급 유지
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 미스토홀딩스가 지속가능경영을 단순한 목표 선언이 아닌 실행 중심의 관리 체계로 고도화한다. 글로벌 지속가능성 공시 규제가 확대되는 가운데, 데이터 기반 ESG 관리와 기업가치 제고를 동시에 추진하겠다는 구상이다.
미스토홀딩스는 지난 한 해 동안의 주요 지속가능경영 성과와 중장기 추진 방향을 담은 일곱 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 29일 밝혔다. 이번 보고서는 그룹의 4대 핵심 가치인 'Resilient', 'Synergetic', 'Empowering', 'Responsible'를 기반으로 한 2030 지속가능경영 로드맵을 중심으로 구성됐다.
환경 부문에서는 2030년 Scope 1·2 온실가스 배출량 감축 목표를 수립하고 Scope 3 관리 범위를 확대했다. 기후 관련 위험과 기회에 대한 재무영향 분석, 자연자본 영향·의존도 평가도 고도화했다. 순환경제 이니셔티브인 'FILA Re' 제품 비중은 SKU 기준 전년 대비 5%포인트 상승한 18%로 확대했다.
사회 부문에서는 공급망 컴플라이언스 관리 체계를 강화했다. 직접 운영 사업 법인의 1차 협력사를 대상으로 글로벌 행동강령 준수 서약과 제3자 보고서 제출률 100%를 달성했다. 미스토코리아는 최근 5년간 약 128억원 규모의 사회공헌 활동을 통해 총 105만명의 수혜자를 지원했다.
거버넌스 부문에서는 밸류업을 최우선 과제로 두고 연간 2682억원 규모의 자사주를 소각했다. 이는 전체 발행주식수의 약 11.7%에 해당한다. 지속가능경영 안건도 이사회에서 총 7회 논의했으며, 정보보안 및 개인정보 유출 사고 0건을 유지했다. 미스토홀딩스는 한국ESG기준원 종합 B+, MSCI ESG Rating A 등급을 유지하고 FTSE4Good에도 지속 편입됐다.
mkyo@newspim.com