셀바스AI, 의료진 플랫폼과 음성인식 솔루션 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 음성인식 전문기업 셀바스AI는 의료진 전용 플랫폼 '인터엠디'와 협력해 의료 AI 음성인식 솔루션 '셀바스 메디보이스'를 제공한다고 29일 밝혔다.

인터엠디는 약 5만명의 의사회원을 보유한 의료인 전용 지식·정보 공유 플랫폼이다. 이번 협력으로 셀바스AI는 기존 병원 중심 공급에서 의료진 전용 플랫폼까지 서비스 제공 영역을 넓히게 됐다.

회사에 따르면 셀바스 메디보이스는 음성인식(STT) 기술을 기반으로 영상 판독, 진료기록, 차팅 업무에 특화된 솔루션이다. 영상의학과 전문 용어를 한글과 영문으로 구분해 인식하며, 반복 입력을 줄이는 다양한 사용자 기능을 지원한다. 의료영상저장전송시스템(PACS) 등 기존 병원 시스템과의 연동도 가능하다. 현재 경희대병원, 한양대병원 등 국내 주요 상급종합병원 영상의학과의 50% 이상에서 사용 중이다.

셀바스 메디보이스 인터엠디 회원 대상 1일 5회 체험. [사진=셀바스AI]

인터엠디 회원들은 플랫폼 내에서 실제 의료 현장과 동일한 환경에서 셀바스 메디보이스를 이용할 수 있다. 하루 5회까지 무료로 체험할 수 있으며, 체험 횟수를 모두 사용한 경우 공식 홈페이지를 통해 1개월 무료 체험을 신청할 수 있다. 의료진은 제품의 성능과 활용성을 확인한 뒤 도입 여부를 검토할 수 있다.

윤재선 셀바스AI 음성인식사업대표는 "인터엠디를 통해 의료진이 셀바스 메디보이스를 실제 업무에서 경험하고 활용성을 확인할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로 영상의학과뿐 아니라 다양한 진료과로 의료 AI 음성인식 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 말했다.

이영도 인터엠디 대표는 "인터엠디는 의료진이 최신 의료 AI를 직접 경험하고 의료 현장 적용 가능성을 검토할 수 있는 플랫폼으로 발전하고 있다"며 "이번 협력을 통해 의료 음성 AI를 직접 검증하고 활용성을 확인할 수 있는 기회가 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.

nylee54@newspim.com