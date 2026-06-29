DL이앤씨, 목동6단지 재건축 시공사로…공사비 1조2868억원

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조합원 투표서 찬성률 86.2% 기록

한강·안양천 조망 활용한 단지 설계 제안

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 서울 양천구 목동신시가지 정비사업 단지 중 가장 속도가 빠른 목동6단지 재건축 사업 시공권을 확보했다.

'아크로 목동리젠시' 단지 투시도 [자료=DL이앤씨]

29일 DL이앤씨는 지난 27린 열린 목동6단지 조합 시공사 선정 총회에서 총 투표수 1196표 중 1032표를 얻어 시공사 지위를 확보했다고 밝혔다. 찬성률은 86.2%다.

목동6단지는 지하 3층~지상 최고 49층, 11개 동, 2184가구 규모로 재건축된다. 공사비는 1조2868억원이다.

DL이앤씨는 앞서 목동6단지 단지명으로 '아크로 목동리젠시'를 제시해 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 이번 총회를 통해 최종 시공사로 선정됐다.

목동6단지는 한강과 안양천을 함께 조망할 수 있는 입지를 갖고 있다. DL이앤씨는 이 입지 특성을 반영해 조망과 조경을 중심으로 단지 설계를 제안했다.

외관과 조망 설계에는 건축 디자인 그룹 저디(JERDE)가 참여한다. 한강 조망 세대를 조합원 가구 수 대비 116% 수준까지 확보하는 설계가 적용된다..

구조 설계에는 영국 에이럽(ARUP)이 참여한다. 조경 설계는 MSP(Martha Schwartz Partners)와 협업해 진행할 예정이다.

단위세대 설계에는 펜트하우스와 듀플렉스하우스 등 특화평면을 포함했다. 총 1554가구에 특화평면을 적용하고, 일부 저층 세대에는 프라이빗 가든과 전용 테라스를 계획했다.

커뮤니티 시설과 주차대수도 원안보다 확대하는 방안을 제시했다. 실내 수영장, 패밀리 스파, 프라이빗 다이닝룸 등 커뮤니티 시설을 계획하고, 교육 관련 커뮤니티도 포함했다.

한강 조망을 활용한 커뮤니티 시설로는 리버뷰 스카이 라운지와 리버뷰 스카이 풀빌라 등을 제안했다.

DL이앤씨 관계자는 "목동6단지 조합원 여러분의 선택에 감사드린다"며 "목동 최초의 아크로라는 점에 맞춰 설계 역량과 주거 철학을 반영한 단지를 만들겠다"고 말했다.

DL이앤씨는 목동6단지 수주를 바탕으로 목동14단지와 성수2지구, 여의도 등 서울 주요 도시정비사업지 수주에도 나설 방침이다.

chulsoofriend@newspim.com