한울반도체, AI·전장 시장 성장에 MLCC 설비투자 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체는 인공지능(AI) 데이터센터와 전장 시장 성장에 따라 고성능 적층세라믹커패시터(MLCC) 수요가 확대되면서 관련 설비 투자를 확대한다고 29일 밝혔다.

골드만삭스는 AI 인프라 확대에 따라 MLCC를 차세대 공급망 병목 품목으로 지목했다. AI 서버는 일반 서버 대비 최대 13배 많은 MLCC가 사용되는 것으로 분석된다.

회사에 따르면 전장 시장도 고성능 MLCC 수요를 견인하는 핵심 성장축이다. 스마트폰 1대에는 약 1000개의 MLCC가 사용되는 반면 전기차에는 1만개 이상이 적용된다. 자율주행 기능이 고도화될수록 탑재량은 더욱 증가하는 추세다.

한울반도체 로고. [사진=한울반도체]

글로벌 MLCC 제조사들은 생산능력을 확대하는 동시에 생산 수율과 품질 경쟁력 확보를 위한 공정 자동화 및 정밀 검사 설비 투자를 확대하고 있다. 고성능 MLCC는 초소형·고용량 특성으로 생산 난이도가 높고 품질 기준이 까다로운 만큼 공정 자동화와 정밀 검사 기술은 안정적인 양산 체계 구축과 수율 확보를 위한 핵심 요소로 평가받는다.

한울반도체는 MLCC 후공정 장비 전반을 공급할 수 있으며 고객사의 생산 공정 고도화와 품질 경쟁력 향상을 지원한다. 또한 자체 개발한 AI 플랫폼을 자동화 설비와 검사장비에 적용해 검사 정밀도와 검사 속도를 개선하고 장비 운영 안정성을 높였다. 이를 통해 글로벌 MLCC 제조사들의 생산 확대에 따른 공정 고도화 수요에 적극 대응하며 사업을 확대해 나가고 있다.

한울반도체는 MLCC 후공정 장비 전반을 공급하며 자체 개발한 AI 플랫폼을 자동화 설비와 검사장비에 적용해 검사 정밀도와 속도를 개선하고 장비 운영 안정성을 높였다. 회사 관계자는 "MLCC 후공정 장비 전반을 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 기술개발을 지속하고 글로벌 고객사의 생산성 향상과 품질 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com