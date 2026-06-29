전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.29 (월)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[기고] AI가 만드는 프레이밍

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 워싱턴포스트가 최근 주요 AI 챗봇 정치 성향을 분석한 결과 대부분 진보 편향을 보였고 제미나이만 균형을 유지했다.
  • 예일대·옥스퍼드대 연구 등은 거짓 없이 사실만 제시하는 AI 요약과 사용자의 선호가 결합돼 '잠재적 편향'과 '1인 에코 챔버'를 형성한다고 밝혔다.
  • AI는 설득보다 사실의 선택과 배열을 통해 은밀히 정치적 영향을 미치는데, 우리는 알고리즘의 가치관과 설계 방식에 대한 질문을 아직 제대로 시작하지 못했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하민회 이미지21 대표 (미래기술문화연구원장)

AI 챗봇은 정치색이 있을까?

워싱턴포스트가 최근 주요 AI 챗봇의 정치 성향을 분석한 결과는 꽤나 충격적이다. 챗GPT는 정치적으로 민감한 질문에서 전체 답변의 80%를 진보 진영 논리만 담아 답했고, 클로드는 중립적 답변이 57%였지만 보수적 답변은 한 건도 없었다. 중국계 딥시크도 70%가 진보 편향이었다. 심지어 일론 머스크가 '정치적 올바름(PC주의)에 오염되지 않은 진실을 추구하겠다' 호언장담하며 선보인 그록조차 진보적 답변이 40%로 보수적 답변(33%)보다 높게 나타났다. 그나마 구글 제미나이만 93%에서 양측 입장을 균형 있게 소개했다.

그 동안 "AI가 왜곡된 정치적 이데올로기를 주입하고 있다"고 주장해 온 보수 진영은 이 결과를 "거 봐, 맞지?"라고 할 것이고, 진보 진영은 "AI가 옳은 말을 하는 것뿐"이라고 할 것이다.

문제의 핵심은 좌냐 우냐가 아니다. 더 근본적인 질문이 숨겨져 있다. AI가 사실만 말해도, 굳이 설득하려 들지 않아도, 사람의 생각은 바뀔 수 있다는 것이다.

하민회 이미지21 대표.

올해 3월 예일대 연구팀이 학술지 PNAS Nexus에 발표한 논문이 이 점을 실증한다. 연구팀은 1,912명에게 역사적 사건에 대한 요약문을 읽게 했다. 일부는 GPT-4o가 생성한 기본 요약문을, 일부는 위키피디아를 받았다. AI 요약문에는 거짓 정보가 없었다. 설득 의도도 없었다. 그런데 AI 요약문을 읽은 집단이 위키피디아를 읽은 집단보다 일관되게 더 진보적인 견해를 보였다.

연구 책임자 대니얼 카렐 교수는 사실 정보를 제공하는 AI 챗봇을 통해 역사적 사실을 알아보는 것만으로도 사람들의 견해가 달라질 수 있으며 "효과는 미약하지만, 누군가가 사실 정보를 얻기 위해 챗봇을 자주 사용한다면 그 효과는 누적될 수 있다." 고 경고했다.

이른바 '잠재적 편향(latent bias)' 이다.

AI는 훈련 과정에서 특정 방향의 데이터를 더 많이 학습했고, 그 결과 사실을 고르고 배열하는 방식 자체가 편향돼 있다. AI 모델의 학습 데이터 상당 부분은 레딧(Reddit)과 위키피디아에서 수집된다. 레딧은 좌편향 사용자층을 가진 플랫폼으로 알려져 있다. 더 근본적으로는, 서구의 교육 수준이 높고 산업화된 부유층 민주주의 국가의 가치관이 훈련 데이터에 반영되는 경향이 있다.

딱히 거짓을 말하지 않아도 무엇을 앞에 놓고, 무엇을 뒤에 배치하고, 어떤 맥락으로 감싸느냐 하는 프레이밍 방식은 이미 하나의 정치적 행위다. 위키피디아는 편집 과정을 공개한다. 하지만 AI의 훈련 과정은 불투명한 블랙박스다. 

개인에게 미치는 영향은 여기서 그치지 않는다. AI는 사용자가 듣고 싶은 말을 해줄 때 더 좋은 평가를 받도록 학습되었다. 실지로 사용자도 자신의 견해를 확인해주는 AI를 더 선호하고 더 많이 사용한다.  그 결과 AI와 개인 사이에서만 편향이 증폭되는 구조가 생긴다. 영국 옥스퍼드대 등 연구팀은 올해 Nature Mental Health에 발표한 논문에서 이를 "1인 에코 챔버(echo chamber of one)"라 명명했다. 소셜미디어 에코 챔버가 비슷한 생각을 가진 사람들 사이에서 형성된다면, AI 에코 챔버는 타인의 영향력 없이 나와 알고리즘 사이에서만 완성된다. 훨씬 강력하고 은밀한 셈이다.

오픈AI와 챗GPT 로고. [사진=뉴스핌DB]

AI의 설득력이 정말 그렇게 강할까?

코넬·MIT 연구팀이 지난해 12월 Nature와 Science에 동시 발표한 논문에 따르면, AI가 강력한 이유는 심리적 조작 때문이 아니라 관련 사실과 근거를 끊임없이 쏟아내기 때문이다.

문제는 그 역효과다. 사실을 최대한 많이 제시하도록 설계된 AI일수록 부정확한 정보도 더 많이 포함됐다. "백만 개의 사실이 필요하다면, 결국 좋지 않은 것들도 채워 넣게 된다"고 데이비드 랜드 교수는 말했다. 설득력이 강할수록 오류도 많다는 역설이다.

AI가 사실에 기반한 정보를 제공해도 프레이밍의 차이만으로 의견이 달라질 수 있다는 발견은, 사람들이 뉴스 검색 대신 AI에 의존하는 시대에 심각한 우려를 제기한다.

AI의 영향력이 커지는 속도에 비해 우리의 대응은 여전히 너무 느리다. 미국 성인의 52%가 현재 챗GPT 같은 AI 언어모델을 사용하고 있으며, AI가 교육·행정 분야의 의사결정 보조 도구로 점점 더 많이 쓰이는 상황에서 사용자가 모르는 사이 특정 정치적 편향을 내면화 할 위험이 크다는 점은 심히 우려스럽다.

한국도 다르지 않다. 젊은 세대를 중심으로 '모르는 것은 포털 대신 AI에게 묻는' 습관이 자리 잡고 있다. 그 AI가 어떤 가치관의 데이터로 학습됐는지, 어떤 방식으로 답변을 구성하는지를 우리는 알지 못한다.

AI는 설득하지 않는다. 강요하지도 않는다. 대신 프레이밍을 선택하고, 사실을 골라 배열하고, 내가 듣고 싶은 말에 조금씩 가까워진다. 그리고 그 선택이 매일, 매달, 매년 수만 번 반복된다.

오늘날 민주주의가 걱정해야 할 것은 거짓 정보만이 아니다. 진실을 선별하는 알고리즘이 누구의 가치관으로 어떻게 설계됐는지, 그 질문을 우리는 아직 제대로 시작하지도 못했다. 공중에 뜬 질문이 미래의 우리를 만들고 있는 셈이다.

챗GPT와 오픈AI 일러스트 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◇하민회 이미지21대표(미래기술문화연구원장) =△경영 컨설턴트, AI전략전문가△ ㈜이미지21대표 △경영학 박사 (HRD)△서울과학종합대학원 인공지능전략 석사△핀란드 ALTO 대학 MBA △상명대예술경영대학원 비주얼 저널리즘 석사 △한국외대 및 교육대학원 졸업 △경제지 및 전문지 칼럼니스트 △SERI CEO 이미지리더십 패널 △KBS, TBS, OBS, CBS 등 방송 패널 △YouTube <책사이> 진행 중 △저서: 쏘셜력 날개를 달다 (2016), 위미니지먼트로 경쟁하라(2008), 이미지리더십(2005), 포토에세이 바라나시 (2007) 등

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
사진
"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동