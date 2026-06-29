빗썸, 가상자산 업계 최초로 유튜브 크리에이트 '실버버튼' 수여

AI 핵심 요약beta
- 빗썸이 29일 국내 가상자산 업계 최초로 유튜브 실버버튼을 수여받았다.
- 빗썸은 10만 구독자 달성을 기념해 7월 2일까지 치킨 기프티콘 이벤트를 진행한다.
- 빗썸은 2017년부터 유튜브 채널을 운영하며 시장 정보·경제 콘텐츠를 강화해 투자자 소통을 이어가고 있다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸이 29일, 국내 가상자산 업계 최초로 유튜브 크리에이터 어워즈 '실버버튼'을 수여받았다.
빗썸 공식 유튜브 채널은 국내 가상자산 업계에서 최초로 구독자 10만 명을 기록하고 최근 실버버튼을 수령함에 따라 영향력 있는 콘텐츠 채널로 자리매김했다.
이를 기념한 이벤트도 7월 2일까지 진행된다. 빗썸 유튜브 채널을 구독한 후 축하 댓글을 남기고 인증 링크를 통해 참여하면 된다. 추첨을 통해 총 100명에게 치킨 기프티콘이 제공되며, 당첨자는 7월 7일 빗썸 유튜브 채널 커뮤니티에서 발표할 예정이다.
빗썸은 2017년부터 가상자산 투자 대중화를 위해 공식 유튜브 채널을 운영하고 있다. 이후 투자자와의 소통을 위해 다양한 콘텐츠를 제작하며 지난해 6월 채널을 리뉴얼해 시장 정보 및 경제 콘텐츠를 강화했다.
주요 콘텐츠로는 경제·재테크 토크 프로그램 'b토크노믹스', 개인 투자자의 경험과 노하우를 담은 다큐멘터리형 콘텐츠 '빗썸로드', 투자자들의 수익률을 살펴보는 '한 방 인터뷰' 등이 있다. 매일 제공되는 'AI 코인시세'를 통해 시장 정보를 쉽게 전달하고 있다.
빗썸 관계자는 "실버버튼 획득은 구독자 여러분의 관심과 성원, 양질의 콘텐츠 제공을 위한 노력의 성과"라며 "이번 이벤트를 통해 10만 구독자 달성을 축하하고 감사의 마음을 전하고자 했다. 앞으로도 시장 정보와 경제 트렌드를 정확히 전달하는 콘텐츠로 투자자와의 소통을 계속 강화할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com