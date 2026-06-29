최우식, '흑인 팬 패싱' 논란 직접 해명…"시간이 부족했다"

AI 핵심 요약beta
- 배우 최우식이 28일 SNS에서 파리 패션쇼 현장 흑인 팬 패싱 논란에 대해 사과와 입장을 밝혔다.
- 그는 시간이 부족해 모든 팬에게 사인하지 못했다며 “만약 내가 당신을 지나쳤다면 미안하다”고 설명했다.
- 온라인에선 흑인 여성 팬의 제기와 영상 확산으로 인종차별 의혹이 커졌고, 최우식은 직접 해명하며 논란 진화에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최우식이 프랑스 파리 패션쇼 현장에서 불거진 '흑인 팬 패싱' 논란에 대해 직접 입장을 밝혔다.
최우식은 28일 자신의 SNS를 통해 영문 입장문을 게재하고 "만약 내가 당신을 지나쳤다면 미안하다"며 "최대한 많은 분들께 사인을 해드리고 싶었지만 시간이 너무 부족했다"고 전했다.
이어 "다음에는 꼭 만날 수 있기를 진심으로 바란다"고 덧붙이며 아쉬운 마음을 전했다.
이번 입장문은 최근 온라인상에서 제기된 '흑인 팬 패싱' 논란에 대한 해명으로 해석된다.
앞서 한 흑인 여성은 자신의 SNS에 파리 패션쇼 현장에서 좋아하는 배우에게 사인을 받지 못했다며 "배우가 나와는 눈도 마주치지 않은 채 다른 팬들에게만 사인을 해주고 떠났다"며 "나는 인종차별을 쉽게 언급하는 사람이 아니지만, 내 앞에서 다른 팬들에게만 사인을 해줬고 당시 그 자리에 흑인은 나뿐이었다"고 주장했다.
이후 온라인에서는 영상 속 배우가 최우식이라는 추측이 빠르게 확산됐고, 일각에서는 인종차별 의혹까지 제기됐다. 이에 최우식은 직접 입장을 밝히며 "시간이 부족해 모든 팬을 만나지 못했다"는 취지로 설명했고, 논란 진화에 나섰다.
moonddo00@newspim.com