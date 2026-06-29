JYP엔터, 5번째 지속가능경영보고서 발간…"긍정적 가치 창출할 것"

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 29일 다섯 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 밝히며 지속가능경영 활동과 성과를 알렸다.

2022년 국내 엔터테인먼트사 중 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 추진 노력과 활동을 담은 지속가능경영보고서를 선보인 JYP는 올해로 5년 연속 발행하고 더 나은 미래를 향한 경영 행보를 지속했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP엔터테인먼트 다섯 번째 지속가능경영보고서. [사진=JYP엔터테인먼트] 2026.06.29 alice09@newspim.com

이번 보고서는 기업의 경영 활동이 환경과 사회에 미치는 영향, 지속가능성 이슈가 기업의 재무적 측면에 미치는 영향을 고려하는 이중 중대성(Double Materiality) 평가와 그 결과를 반영한 내용이 수록됐다.

중대성 평가 프로세스를 거쳐 도출한 '정보보안 및 개인정보보호', '인권경영 확산 및 다양성 존중', '파트너와의 공정협력 및 동반성장', '아티스트 육성 및 지원' 총 4개 중대 이슈를 중심으로 관련 활동과 추진 성과를 상세히 다뤘다.

먼저 '정보보안 및 개인정보보호' 측면에서 관련 법과 규제를 반영하여 수립한 전사 차원 정보보안 정책과 지침을 이야기했다.

비즈니스 전반에서 발생할 수 있는 보안 위협으로부터 모든 이해관계자의 정보를 보호하고 관리하기 위한 개인정보보호 전사협의체 구성, 임직원 대상 상시 보안 교육 및 모의훈련 실시, 기술적 보안 점검과 제3자 보안 인증(ISMS) 획득 등 강화한 정보보안 및 개인정보보호 관리 체계를 서술했다.

이어 '인권경영 확산 및 다양성 존중'을 실천하기 위해 한층 공고히 다진 제도적 기반을 다뤘다.

정기적 인권영향평가를 실시하고 인권 이슈를 상시 모니터링하며 제도 개선을 도모하고자 사내 인권자율조직 '우리 JYP' 및 인권경영협의체에서 인권경영 체계를 수립하고 운영함을 명시했다.

'파트너와의 공정협력 및 동반성장'에서는 파트너사와의 상호 신뢰를 바탕으로 건강한 협력 생태계를 조성하고자 구축한 파트너 동반성장 거버넌스 체계를 설명했다.

JYP는 투명한 거래 질서 확립을 위한 파트너 공정협력 가이드 및 하도급거래 가이드 제정과 배포, 상생협력 프로그램 등을 통해 파트너사와의 지속가능한 상생을 이어가고 있다고 덧붙였다.

'아티스트 육성 및 지원' 부문은 유망한 인재 육성부터 아티스트 활동까지 전 과정을 유기적으로 아우르는 연계 시스템을 소개했다.

연습생의 전문 역량과 인문학적 소양을 균형 있게 함양하기 위한 교육과 케어 시스템, 아티스트의 성장을 지원하기 위한 매니지먼트와 권익 보호 등 안정적인 활동 환경을 제공하기 위한 노력을 전했다.

환경(Environmental), 사회(Social), 거버넌스(Governance) 분야로 세분화한 ESG 주요 성과도 상세히 공개했다.

먼저 환경 부문에서는 세트·소품 재사용을 연계해 기획 단계부터 환경 영향을 최소화한 지식재산권(IP) 폐기물 저감 활동과 약 7.3톤의 해양 폐기물을 수거한 환경 캠페인 러브 어스 챌린지(LOVE EARTH CHALLENGE) 등의 생물 다양성 보전 활동을 담았다.

사회 성과로는 공급망 전반의 인권 리스크 관리와 더불어 청취보조시스템 도입을 통한 배리어 프리(Barrier-free) 공연 문화 구축 노력을 조명했다.

거버넌스 분야에서는 자회사의 정보보호 관리체계 인증 획득을 통한 보안체계 고도화, 이사회 운영의 효율성을 높이기 위한 평가 실시 등을 명시하며 투명한 경영 환경 조성에 대한 의지를 강조했다.

JYP 정욱 대표이사는 "JYP는 '리더 인 엔터테인먼트(LEADER IN ENTERTAINMENT)'라는 슬로건 아래 음악을 통한 문화적 감동을 넘어 사회에 긍정적인 울림을 전하기 위해 끊임없이 고민해 왔다"고 말했다.

이어 "앞으로도 지속가능경영을 실천하며 글로벌 엔터테인먼트 산업의 책임 있는 리더로서 역할을 다할 것"이라며 "이해관계자 여러분과의 신뢰 속에 지속적인 성장과 선한 가치를 창출해 나아갈 것"이라고 보고서를 통해 밝혔다.

alice09@newspim.com