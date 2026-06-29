부산시, 국제회의 개최 세계 22위·아시아 7위…마이스 경쟁력 입증

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산관광공사가 29일 국제회의 유치 성과를 냈다.
- 부산은 UIA 평가서 세계 22위, 아시아 7위를 기록했다.
- ICCA 평가서도 세계 49위, 아시아 12위로 올라섰다.
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향후 인센티브 제도 유치 확대 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 국제회의 개최 실적 평가에서 세계 22위, 아시아 7위를 기록하며 마이스 도시 경쟁력을 재확인했다.
부산시와 부산관광공사는 국제협회연합(UIA)이 발표한 '2025년도 국제회의 개최 실적'에서 부산이 세계 22위, 아시아 7위에 올랐다고 29일 밝혔다. 시와 공사가 공동으로 추진한 유치 전략이 성과로 이어졌다는 평가다.
부산은 국제컨벤션협회(ICCA) 발표에서도 세계 49위, 아시아 12위를 기록해 역대 최고 실적을 경신했다. 두 기관의 평가에서 모두 순위 상승을 보이며 국제회의 개최지로서 입지를 강화했다.
이번 성과는 코로나19 이후 도시 간 유치 경쟁이 심화된 상황에서 시와 공사가 공동 대응 체계를 구축해 얻은 결과로 분석된다. 양 기관은 기획 단계부터 제안, 협상까지 협력 체계를 유지하며 대형 국제행사 유치에 집중해 왔다.
벡스코를 중심으로 한 컨벤션 시설과 숙박·쇼핑·문화 인프라의 연계도 주요 요인으로 꼽혔다. 지역 마이스 업계 협의체인 부산 마이스 얼라이언스의 지원과 민관 협력도 유치 경쟁력 강화에 기여한 것으로 평가된다.
시와 공사는 향후 정부 간 회의와 대형 국제 학술대회 유치를 위해 맞춤형 인센티브 제도를 강화할 계획이다.
나윤빈 부산시 관광마이스국장은 "연이은 성과는 부산의 마이스 경쟁력이 국제적 수준에 도달했음을 보여준다"며 "유치 전략을 고도화해 산업 기반을 확대하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com