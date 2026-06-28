김동연, 퇴임 앞두고 레미제라블 책 소개…"소시민으로 담담한 작별 인사"

경기도지사 재직 중 마지막 '김동연의 서재' 진행...인생작 <레미제라블> 추천

30대부터 50대까지 읽을 때마다 다른 감동 '용서가 곧 복수'라는 대목서 전율

이틀 뒤 퇴임 앞두고 소회 밝혀 "소시민 돌아가 성찰…'시즌2'로 다시 만나길"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 이틀 뒤 경기도지사 임기 만료와 함께 퇴임을 앞둔 김동연 경기도지사가 28일 재임 중 마지막 '김동연의 서재'를 통해 자신의 인생 책인 고전 <레미제라블>을 도민들에게 소개하며 소시민으로 돌아가는 담담한 작별 인사를 건넸다.

김동연 경기도지사는 28일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "이제 이틀 뒤면 경기도지사로서 제 임기를 마치고 퇴임하게 된다"라며 "지사 재직 중에 하는 마지막 '김동연의 서재'에서는 제 인생의 책을 여러분에게 소개해드리고 싶다"고 운을 뗐다. [사진=김동연 경기도지사 SNS]

김 지사는 이날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "이제 이틀 뒤면 경기도지사로서 제 임기를 마치고 퇴임하게 된다"라며 "지사 재직 중에 하는 마지막 '김동연의 서재'에서는 제 인생의 책을 여러분에게 소개해드리고 싶다"고 운을 뗐다.

평소 취미가 '고전 완역판 읽기'라고 밝힌 김 지사는 수많은 고전 중에서도 빅토르 위고의 <레미제라블>을 단연 압권으로 꼽았다. 워낙 두꺼운 분량 탓에 그동안 소개를 미뤄왔지만 퇴임을 앞둔 시점에서 꼭 공유하고 싶은 책이었다는 후문이다.

김 지사는 "<레미제라블>은 읽은 나이대에 따라서 주는 감동과 교훈이 다르다"라며 "30대, 40대, 50대에 읽었을 때 각각 다른 감동을 주었다. 처음에는 죄인이 개심해서 좋은 일을 하는 스토리라고 생각했으나 점점 깊이 읽을수록 마지막에는 하나의 죄인이 신을 닮아가는 과정을 그렸다는 생각에 이르게 됐다"고 소회를 밝혔다.

특히 그는 가장 감동적인 대목으로 주인공 장발장이 자신을 집요하게 쫓던 숙적 '자벨 경위'를 프랑스혁명 정국에서 포로로 만나 풀어주는 장면을 언급했다.

김 지사는 "불과 세 페이지 이내의 짧은 스토리인데 그 부분의 소제목이 '장발장의 복수'였다"라며 "원수 같은 자벨을 용서해줌으로써 진정한 복수를 했다는 뜻인데 그 제목을 보고 전율을 일으켰던 기억이 난다"고 회상했다. 이어 "학생들은 방학 때 직장인들은 휴가 때 꼭 한 번 완역판으로 읽어보시기를 추천한다"고 덧붙였다.

지난 임기 동안 도민들과 책을 통해 소통해 온 '김동연의 서재'는 이날 코너를 마지막으로 통산 26번째 방송을 마쳤다.

김 지사는 "저는 이틀 뒤면 경기도지사 임기를 마무리하고 한 사람의 평범한 소시민으로 돌아간다"며 "그동안 '김동연의 서재'를 통해 많은 분들을 만나게 돼서 반가웠고 감사했다"고 인사를 전했다.

퇴임 후 행보에 대해서는 "평범한 소시민으로 돌아가서는 지난 일들을 성찰하고 깊이 생각도 해보고 또 고민도 해보는 시간을 갖는 것이 제 도리인 듯하다"며 사색의 시간을 가질 것임을 시사했다.

마지막으로 김 지사는 "제가 워낙 책과 독서를 좋아해서 오늘 26번째 서재를 '시즌1의 마무리'라고 생각해주셔도 좋을 것 같다"며 "시즌2로 또 좋은 시기에 다시 찾아뵐 날을 기대해보겠다. 그동안 감사했다"며 도지사로서의 마지막 문화 소통을 따뜻하게 매듭지었다.

1141world@newspim.com