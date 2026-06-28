경기도의회 민주당, 12대 전반기 수석부대표단 인선 결과 발표

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전문성과 대표단 경험·인화력을 가진 재선 의원 중심으로 구성

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당 안광률 대표의원 당선자(시흥1)는 28일 12대 경기도의회 전반기 더불어민주당 수석부대표단 인선 결과를 발표했다.

왼쪽부터 총괄수석 장한별 의원(수원4), 정책위원장 김태희 의원(안산2), 수석대변인 전자영 의원(용인4), 정무수석 유경현 의원(부천7). [사진=경기도의회 더불어민주당]

민주당에 따르면 이번 인선은 초선 의원과 다선 의원 간 소통을 촉진하며 대표단 활동 경험이 있는 재선 의원들로 구성했다.

또한 경기도의회 위상을 강화하고 경기도, 경기도교육청 집행부와 협치를 강화하기 위해 협치수석을 신설했고 특히 당내 60%를 차지하는 초선의원 의정활동 지원을 위해 의정지원수석도 신설했다. 대표단과 의원간의 소통을 강화하기 위해 홍보소통수석도 새롭게 구성했다.

장한별 총괄수석부대표(수원4)와 전자영 수석대변인(용인4)은 다수당을 차지하고 있는 더불어민주당 대표단의 안정적인 운영을 위해 11대 후반기에 이어 연임됐다.

더불어민주당의 정책을 책임질 정책위원장은 김태희 의원(안산2), 정무수석부대표는 유경현 의원(부천7), 기획수석부대표는 이자형 의원(광주3)이 인선됐다.

왼쪽부터 기획수석 이자형(광주3), 협치수석 김회철 의원(화성6), 의정지원수석 장민수 의원(안양5), 홍보소통수석 이병숙 의원(수원12). [사진=경기도의회 더불어민주당]

신설된 협치수석부대표는 김회철 의원(화성6), 홍보소통수석부대표는 이병숙 의원(수원12), 의정지원수석부대표에는 장민수 의원(안양5)이 각각 인선됐다.

안광률 대표의원 당선자는 "전문성과 대표단 경험 그리고 인화력을 가진 재선 의원 중심으로 수석부대표단을 구성했다"며 "더불어민주당은 원팀으로 큰 책임을 민생정책 상황에 반드시 증명할 것"이라고 밝혔다.

1141world@newspim.com