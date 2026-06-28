경기도, 희귀질환자·가족 자조모임 미술치유 프로그램 운영

'그림을 통해 나를 돌보는 시간, 그림 쉼터' 정서적 안정과 자아존중감 회복 목표

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 희귀질환자와 가족의 정서 안정과 자아존중 회복을 위해 미술치유 프로그램 자조모임인 '그림을 통해 나를 돌보는 시간, 그림 쉼터'를 운영한다고 28일 밝혔다.

'그림을 통해 나를 돌보는 시간, 그림 쉼터' 홍보 포스터. [사진=경기도]

도는 지난해 경기도의료원에 위탁해 희귀질환 지원사업을 시작했으며 이번 프로그램은 심리·정서적인 안정과 자아존중감의 회복을 목표로 하고 있다. 지난해 7월에는 정서지원프로그램으로 힐링콘서트를 개최한 바 있다.

행사는 경기도 내 희귀질환자 및 그 가족을 대상으로 이달 27일부터 오는 9월 5일까지 남부(수원 경기상상캠퍼스)와 북부(남양주별빛도서관)에서 개최되며 각 3회기로 총 6회 진행된다. 이번 프로그램은 40여 명을 모집하며 참여자는 소그룹으로 나눠 전문 상담사의 지도 아래 한지 염색, 명화 감상, 나무 보석상자 만들기 등의 창작 활동과 감정 공유 시간을 갖는다.

미술치유 자조모임은 희귀질환자와 가족이 경험하는 심리·정서적 고립을 완화하고 정서적 안정과 자아존중감 향상을 지원하는 데 중점을 두고 있다. 또한 가족 간의 소통과 공감을 증진시켜 돌봄 과정에서의 스트레스를 줄이고 전반적인 삶의 질 향상을 기대하고 있다.

이필수 경기도의료원장은 "희귀질환 가정의 정서적 어려움을 미술치유로 지원하는 것은 매우 뜻깊은 일이다"며 "앞으로도 지역 특성을 반영한 다양한 지원 프로그램을 확대해 가정이 스스로 회복할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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