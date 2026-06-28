경기도, 임신 준비 여성·임신부 300명에 '환경유해인자 검사' 무료 지원

도민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 환경보건 서비스 지속 확대

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 화성시와 남양주시에 거주하고 있는 임신 준비기 여성과 임신부 300명을 대상으로 체내 환경유해인자 노출 수준을 확인하고 생활환경 관리를 돕는 '임신부 환경유해인자 걱정그만! 안심 착!' 검사 서비스를 무료로 지원한다고 28일 밝혔다.

임신부 환경유해인자 산전검사. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 사업은 임신 준비 단계와 초기 임신을 포함하여 생활 속 환경유해인자 노출 수준을 확인하고 검사 결과를 바탕으로 생활습관 및 식생활 생활환경 개선 방법을 안내하기 위해 기획됐다. 검사 대상은 화성시와 남양주시에 거주하며 임신을 준비 중이거나 현재 임신 중인 여성이다.

참여자는 전문 분석기관을 통해 소변 검사를 받으며 이번 검사는 일반 건강검진에서 다루기 힘든 4개 분류(파라벤류, 비스페놀A, 프탈레이트류, 중금속류)의 12종 체내 노출 수준을 측정하는 방식으로 진행된다.

도는 참여자에게 40만 원 상당의 검사 서비스를 전액 지원하며 검사 결과 상담과 생활환경 관리 안내 답례품도 제공할 예정이다. 검사 결과 환경유해인자 수치가 임신부 평균 이상인 참여자에게는 맞춤형 상담과 재검사도 지원할 계획이다.

신청은 6월 29일부터 7월 3일까지 참여 희망자가 큐알(QR)코드를 통해 직접 접수할 수 있으며 도는 거주지 확인 후 신청 순서대로 지원 대상자를 선정하고 이를 개별적으로 안내할 예정이다.

경기도는 이번 사업을 통해 축적된 임신부 환경유해인자 노출 실태 자료를 바탕으로 향후 환경성 질환 예방 및 지역 환경보건 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

박대근 경기도 환경보건안전과장은 "임신부와 태아는 환경유해요인에 민감한 환경보건 취약계층이라 사전 예방적 관리가 필요하다"며 "도민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 환경보건 서비스를 지속해서 확대하겠다"고 전했다.

이번 사업은 지난 2023년부터 추진하는 '톡톡 내 몸 스캐너' 사업의 일환이다. '톡톡 내 몸 스캐너'는 도민의 체내 유해물질 노출 현황을 생체시료 기반으로 조사하고 검사 이후 상담과 관리까지 연계하는 전국 최초의 지방정부 주도 환경보건 지원사업으로 도는 2023년부터 2025년까지 850여 명에게 유해물질 노출 검사 서비스를 지원하며 올해에는 임신 준비 여성과 임신부를 중점적으로 추진할 예정이다.

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