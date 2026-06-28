태안 소분점도서 낚시객 고립…해경, 구조보드로 구조

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[태안=뉴스핌] 오영균 기자 = 28일 새벽 충남 태안군 원북면 소분점도에서 낚시를 하던 40대 남성이 밀물에 고립됐다가 해경에 구조됐다.

태안해양경찰서에 따르면 이날 오전 1시 1분쯤 "소분점도에서 낚시를 하다 고립됐다"는 신고가 접수됐다.

28일 오전 1시 1분쯤 태안군 원북면 소분점도에서 고립된 40대 남성이 해경에 구조되고 있다. [사진=태안해경] 2026.06.28 gyun507@newspim.com

신고를 받은 태안해경은 학암포파출소 연안구조정을 현장으로 급파했다. 구조대는 동력 구조보드를 이용해 고립자 A씨를 오전 1시 20분쯤 안전하게 구조했다.

A씨는 소분점도에 낚시를 하러 들어갔다가 물때를 확인하지 못해 빠져나오지 못한 것으로 전해졌다. 구조 당시 건강에는 이상이 없는 것으로 확인됐다.

해경은 서해안의 경우 조수간만의 차가 크고 갯바위와 간출지가 많아 물때 확인이 필수라고 설명했다.

태안해경 관계자는 "갯바위나 섬 지역에 들어가기 전에는 반드시 물때를 확인해야 한다"며 "만일의 상황에 대비해 구명조끼도 착용해 달라"고 당부했다.

gyun507@newspim.com