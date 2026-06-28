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동해시, 제조업 줄고 서비스업은 늘었다

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  • 동해시가 28일 제조업 감소 속 관광·생활서비스 중심 산업 전환이 진행 중이라고 밝혔다.
  • 숙박·음식·개인서비스·여가업종과 건설·물류가 고용을 떠받치지만 고임금 제조·첨단산업 기반 약화가 지적됐다.
  • 이정학 당선인은 해양·물류·방산·관광 신산업과 민생경제 대책으로 산업 위기 돌파를 약속했고 주민들은 실제 일자리 효과를 주시하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

동해시 제조업 사업체 수 2021년 603개에서 2024년 559개로 감소
청년·중년층 감소와 서비스업 확대…고임금 제조업 필요성 대두
해양물류·에너지 결합으로 새로운 성장동력 확보 계획

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 산업 구조가 제조업 중심에서 서비스·관광·생활경제 중심으로 서서히 옮겨가고 있는 것으로 나타났다.

무릉별유천지 라벤더정원.[사진=동해시청] 2023.06.11 onemoregive@newspim.com

28일 동해시에 따르면 최근 5년 동안 동해 지역의 제조업 사업체 수는 줄어든 반면 숙박·음식점업과 협회·단체·개인서비스업 사업체는 꾸준히 늘어나며 지역 일자리의 상당 부분을 떠받치고 있다. 인구 구조상 청년·중년층이 줄고 고령층이 늘어나는 가운데 이정학 동해시장 당선인이 내건 글로벌 해양도시·네이비시티·민생경제 활성화 공약이 산업·일자리 구조를 어떻게 바꿀지 주목된다.

최근 4년간 동해시 제조업 사업체 수는 2021년 603개에서 2024년 559개로 감소했다. 같은 기간 종사자 수는 3793명에서 3961명, 3905명 등 4000명 안팎에서 크게 늘지도 줄지도 않는 '정체' 상태를 보였다.

광업·농업·임업·어업은 사업체·종사자 규모가 미미해 도시 산업 구조에서 차지하는 비중이 크지 않은 것으로 분석된다. 대규모 제조업 확장이 아닌 기존 산업 유지에 머무르면서 청년·기술인력 유입을 이끌 '고임금 제조·첨단 산업 기반'이 약하다는 지적이 나온다.

LS전선이 강원도 동해시 동해항에서 해저케이블을 선적하는 모습. [사진=LS전선]

반면 건설·도소매·운수·창고업은 탄탄한 버팀목 역할을 하고 있다. 건설업 사업체는 1932개에서 2023개 수준으로 유지·증가했고 종사자 수는 4261명에서 4438명으로 늘어나 SOC·주택·도시 개발과 연계된 고용 기반을 제공하고 있다.

도매·소매업 사업체는 2775개에서 2756개로 거의 비슷한 수준을 유지하면서 종사자 수는 5626명에서 5350명으로 여전히 높은 수준이다. 운수·창고업 사업체도 951개에서 1007개로 증가해 동해항·물류·관광 이동 수요와 맞물린 성장세를 보여주고 있다.

관광·생활 서비스업의 확대는 더욱 뚜렷하게 나타났다. 숙박·음식점업 사업체 수는 2243개(2021년)에서 2290개(2024년)로 증가했고 종사자 수는 4471명에서 4857명으로 늘었다. 협회·단체·수리·기타 개인서비스업은 1048개에서 1262개로 증가하며 생활밀착형 자영업 생태가 커지고 있다.

예술·스포츠·여가 관련 서비스업도 241개에서 261개로 늘어 관광·문화·여가 수요 확대 가능성을 뒷받침하고 있다. 인구 통계를 보면 60~79세, 80대 이상 고령층이 늘고 있는 만큼 돌봄·여가·의료·복지 서비스업이 성장하는 구조와도 맞물려 있다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 이정학 동해시장 후보. 2026.05.08 onemoregive@newspim.com

이정학 당선인은 이런 현황을 "심각한 산업 위기 단계"로 진단하면서 글로벌 해양도시·네이비시티·기업 유치 총력을 해법으로 제시했다.

그는 G1·KBS 등의 인터뷰에서 동해항을 북극항로 전진기지로 육성하고 강원도 항만공사 설립을 추진해 해양 산업을 새로운 성장동력으로 만들겠다고 밝혔다. 해양물류·에너지·방산·관광 산업을 결합하면 제조·서비스·물류가 함께 성장하는 복합 산업 구조를 만들 수 있고 이를 통해 '좋은 일자리'를 늘려 청년·기술인력 유입을 이끌겠다는 구상이다.

민생경제 활성화 대책도 산업·일자리 구조 전환의 한 축이다. 동해시는 이미 610억 원 규모 민생경제 활성화 대책을 통해 동해페이 700억 원 발행, 청년도담센터 조성, 소상공인 경영 안정·전통시장 활성화, 중소기업 경쟁력 강화 등을 추진하고 있다. 

해결해야 할 과제도 분명하다. 서비스·자영업 비중 확대가 장기적으로 '저임금·불안정 일자리' 구조로 고착될 수 있다는 점이다.

도째비골 스카이밸리.[사진=동해시] 2025.10.22 onemoregive@newspim.com

제조·정보통신·전문·과학·기술 서비스업 등 고부가가치 산업을 육성하지 못하면 관광·생활·돌봄 수요가 커질수록 영세 자영업 경쟁만 심해질 수 있다.

지역 주민들은 "동해시가 해양·방산·물류·에너지·콘텐츠 등 신산업 전략을 통해 산업 포트폴리오를 다변화하고 민생경제 대책을 단기 부양책이 아닌 구조 전환 정책으로 연계해야 한다"며 "시장이 약속한 예산 1조·기업 유치·해양도시 비전이 실제로 좋은 일자리를 얼마나 만들어내느냐가 관건"이라고 입을 모으고 있다.

onemoregive@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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