동해시, 제조업 줄고 서비스업은 늘었다

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동해시 제조업 사업체 수 2021년 603개에서 2024년 559개로 감소

청년·중년층 감소와 서비스업 확대…고임금 제조업 필요성 대두

해양물류·에너지 결합으로 새로운 성장동력 확보 계획

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 산업 구조가 제조업 중심에서 서비스·관광·생활경제 중심으로 서서히 옮겨가고 있는 것으로 나타났다.

무릉별유천지 라벤더정원.[사진=동해시청] 2023.06.11 onemoregive@newspim.com

28일 동해시에 따르면 최근 5년 동안 동해 지역의 제조업 사업체 수는 줄어든 반면 숙박·음식점업과 협회·단체·개인서비스업 사업체는 꾸준히 늘어나며 지역 일자리의 상당 부분을 떠받치고 있다. 인구 구조상 청년·중년층이 줄고 고령층이 늘어나는 가운데 이정학 동해시장 당선인이 내건 글로벌 해양도시·네이비시티·민생경제 활성화 공약이 산업·일자리 구조를 어떻게 바꿀지 주목된다.

최근 4년간 동해시 제조업 사업체 수는 2021년 603개에서 2024년 559개로 감소했다. 같은 기간 종사자 수는 3793명에서 3961명, 3905명 등 4000명 안팎에서 크게 늘지도 줄지도 않는 '정체' 상태를 보였다.

광업·농업·임업·어업은 사업체·종사자 규모가 미미해 도시 산업 구조에서 차지하는 비중이 크지 않은 것으로 분석된다. 대규모 제조업 확장이 아닌 기존 산업 유지에 머무르면서 청년·기술인력 유입을 이끌 '고임금 제조·첨단 산업 기반'이 약하다는 지적이 나온다.

LS전선이 강원도 동해시 동해항에서 해저케이블을 선적하는 모습. [사진=LS전선]

반면 건설·도소매·운수·창고업은 탄탄한 버팀목 역할을 하고 있다. 건설업 사업체는 1932개에서 2023개 수준으로 유지·증가했고 종사자 수는 4261명에서 4438명으로 늘어나 SOC·주택·도시 개발과 연계된 고용 기반을 제공하고 있다.

도매·소매업 사업체는 2775개에서 2756개로 거의 비슷한 수준을 유지하면서 종사자 수는 5626명에서 5350명으로 여전히 높은 수준이다. 운수·창고업 사업체도 951개에서 1007개로 증가해 동해항·물류·관광 이동 수요와 맞물린 성장세를 보여주고 있다.

관광·생활 서비스업의 확대는 더욱 뚜렷하게 나타났다. 숙박·음식점업 사업체 수는 2243개(2021년)에서 2290개(2024년)로 증가했고 종사자 수는 4471명에서 4857명으로 늘었다. 협회·단체·수리·기타 개인서비스업은 1048개에서 1262개로 증가하며 생활밀착형 자영업 생태가 커지고 있다.

예술·스포츠·여가 관련 서비스업도 241개에서 261개로 늘어 관광·문화·여가 수요 확대 가능성을 뒷받침하고 있다. 인구 통계를 보면 60~79세, 80대 이상 고령층이 늘고 있는 만큼 돌봄·여가·의료·복지 서비스업이 성장하는 구조와도 맞물려 있다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 이정학 동해시장 후보. 2026.05.08 onemoregive@newspim.com

이정학 당선인은 이런 현황을 "심각한 산업 위기 단계"로 진단하면서 글로벌 해양도시·네이비시티·기업 유치 총력을 해법으로 제시했다.

그는 G1·KBS 등의 인터뷰에서 동해항을 북극항로 전진기지로 육성하고 강원도 항만공사 설립을 추진해 해양 산업을 새로운 성장동력으로 만들겠다고 밝혔다. 해양물류·에너지·방산·관광 산업을 결합하면 제조·서비스·물류가 함께 성장하는 복합 산업 구조를 만들 수 있고 이를 통해 '좋은 일자리'를 늘려 청년·기술인력 유입을 이끌겠다는 구상이다.

민생경제 활성화 대책도 산업·일자리 구조 전환의 한 축이다. 동해시는 이미 610억 원 규모 민생경제 활성화 대책을 통해 동해페이 700억 원 발행, 청년도담센터 조성, 소상공인 경영 안정·전통시장 활성화, 중소기업 경쟁력 강화 등을 추진하고 있다.

해결해야 할 과제도 분명하다. 서비스·자영업 비중 확대가 장기적으로 '저임금·불안정 일자리' 구조로 고착될 수 있다는 점이다.

도째비골 스카이밸리.[사진=동해시] 2025.10.22 onemoregive@newspim.com

제조·정보통신·전문·과학·기술 서비스업 등 고부가가치 산업을 육성하지 못하면 관광·생활·돌봄 수요가 커질수록 영세 자영업 경쟁만 심해질 수 있다.

지역 주민들은 "동해시가 해양·방산·물류·에너지·콘텐츠 등 신산업 전략을 통해 산업 포트폴리오를 다변화하고 민생경제 대책을 단기 부양책이 아닌 구조 전환 정책으로 연계해야 한다"며 "시장이 약속한 예산 1조·기업 유치·해양도시 비전이 실제로 좋은 일자리를 얼마나 만들어내느냐가 관건"이라고 입을 모으고 있다.

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